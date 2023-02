Saiba onde assistir à partida entre Resende x Flamengo no Campeonato Carioca; confira

Redação AM POST*

Neste sabado, às 16h (horário de Brasília), o Flamengo visita o Resende no Estádio do Trabalhador em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Carioca. O confronto será transmitido pela Band, na TV aberta, e pela BandSports, na TV fechada.

O Flamengo ainda se recupera da queda precoce no Mundial de Clubes, quando perdeu para o Al-Hilal nas semis. A equipe de Vítor Pereira teve dificuldades, mas venceu o Volta Redonda de virada, por 3 a 1, em seu último compromisso, com gols de Gabi e Pedro.

Mesmo com um trabalho que está longe de ser unanimidade entre a torcida, o time de Vítor Pereira tem 17 pontos e ainda não perdeu no Carioca, com cinco vitórias e dois empates.

Por sua vez, o Resende é uma das piores equipes da competição e ocupa a penúltima posição na tabela de classificação, com quatro pontos, somente à frente do Boavista, que tem dois. O time que possuí parceria com o Lyon, da França, encara um duro desafio pela frente em busca de se recuperar no campeonato.

Transmissão – Resende x Flamengo – 18/02 – 16H00 – Estádio Raulino de Oliveira – Campeonato Carioca. A partida será transmitida pela TV Band.

Escalações

Flamengo: Santos; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson (Vidal) e Matheus França; Marinho, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Vítor Pereira.

Desfalques: Bruno Henrique, Victor Hugo, Léo Pereira e Filipe Luís, lesionados.

Resende: Victor Brasil; Medina, Hiago, Rayne e Caxambu; Kevin Fraga, Dener, Stefano e Igor Bolt; Geovani e Bismarck. Técnico: Sandro Sargentim.

Desfalques: nenhum desfalque confirmado.

Arbitragem

Árbitro: Ewerton Marques Ribeiro

Assistentes: Rafael Sepeda de Souza e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis