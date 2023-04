Sampaoli escala Flamengo com Gabigol e Pedro e arma surpresa no meio-campo

Redação AM POST

O Flamengo está escalado com Gabigol e Pedro no ataque para o duelo contra o Ñublense, no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo A da Libertadores nesta quarta-feira, 19.

Jorge Sampaoli definiu a equipe com: Santos; Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Vidal, Thiago Maia, Gerson, Marinho e Ayrton Lucas; Pedro e Gabigol.

Já o time chileno entra em campo com: Pérez; Caroca, Cerezo, Zalazar e Leiva; Rivera, Rebolledo e Campusano; Vilches Oyarzo e Reyes. O técnico é Jaime García.

Será a estreia do técnico argentino no comando do Rubro-Negro. Ele elegeu Gabigol como o seu primeiro capitão e retornou com o esquema com três zagueiros.

Sampaoli promoveu quatro mudanças no time titular que venceu o Coritiba na estreia do Brasileirão, sob o comando interino de Mário Jorge. David Luiz, Vidal, Marinho e Pedro são as novidades, enquanto Wesley, Everton Ribeiro, Matheus França e Cebolinha foram para o banco.

A partida tem início às 21h30 (de Brasília) e será transmitida pela Globo, na TV aberta para o Rio de Janeiro, pela ESPN, na TV fechada, e pelo streaming Star+.

As duas equipes estão zeradas no torneio. O Fla perdeu na primeira rodada para o Aucas por 2 a 1, fora de casa, enquanto o Racing bateu o Ñublense por 2 a 0.