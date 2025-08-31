A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Esporte

Samuel Lino, do Flamengo, é convocado por Carlo Ancelotti após lesão de Matheus Cunha

Atacante do Flamengo assume a vaga de Matheus Cunha e será opção de Carlo Ancelotti nos duelos contra Chile e Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

31/08/2025 às 05:00

Ver resumo

Notícias de esporte – O atacante Samuel Lino, do Flamengo, foi convocado neste sábado pelo técnico Carlo Ancelotti para os jogos do Brasil nas duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, contra Chile e Bolívia, respectivamente.

PUBLICIDADE

O jogador de 25 anos vai ocupar a vaga do meia-atacante Matheus Cunha, cortado da lista divulgada na última segunda-feira devido à lesão muscular sofrida na partida entre Manchester United e Burnley, pelo Campeonato Inglês, neste sábado.

Contratação mais cara da história do Flamengo, que desembolsou 22 milhões de euros para trazê-lo da Europa, o atacante chegou há um mês do Atlético de Madrid e rapidamente se firmou da equipe titular do técnico Filipe Luís. Até aqui, foram dois gols e quatro assistências em oito jogos com a camisa rubro-negra. Lino, inclusive, foi observado de perto pela comissão técnica de Ancelotti em sua estreia, contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil.

PUBLICIDADE

Leia também: Motociclista e garupa morrem em grave acidente na Avenida das Torres em Manaus

Lino já era observado por Dorival Júnior, quando ainda defendia o clube espanhol, mas não foi chamado. “Na última pré-lista tiveram vários jogadores do clube, você vê que é um time visado pela seleção. Venho ao Flamengo também com este objetivo”, afirmou Lino durante sua apresentação no início do mês.

Já Matheus Cunha sofreu uma lesão muscular ainda no primeiro tempo da vitória por 3 a 2 do seu clube, o Manchester United, sobre o Burnley, no Estádio Old Trafford, neste sábado. O brasileiro caiu no gramado, pedindo substituição, após dar um pique para marcar a saída de bola. O camisa 10 levou as mãos à coxa esquerda e caminhou para o vestiário antes de ser substituído.

Com o corte, a seleção brasileira sofreu sua quarta baixa para as duas rodadas derradeiras das Eliminatórias Sul-Americanas, contra Chile, na quinta-feira, e Bolívia, no dia 9 de setembro. Além de Cunha, os laterais Vanderson e Alex Sandro e o volante Joelinton foram cortados após a convocação da última segunda-feira. Jean Lucas, do Bahia, e Vitinho, do Botafogo, foram chamados.

Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Brasil

Tarcísio promete indulto imediato a Bolsonaro se for presidente e questiona imparcialidade do STF

Governador de São Paulo diz que tudo o que ocorre contra o ex-presidente é “desarrazoado” e critica a Justiça brasileira.

há 1 hora

Mundo

Morre brasileiro que servia como sargento no exército de Israel, informa ministro

Ariel Lubliner, servia ao exército de Israel como sargento.

há 2 horas

Brasil

PGR vai contra pedido de prisão de coronel do 8/1 acusado de usar mulher para driblar Moraes

Coronel Jorge Naime é um dos ex-integrantes da cúpula da polícia distrital que são réus pelo 8 de Janeiro e aguardam julgamento.

há 3 horas

Brasil

‘Pressão de Trump não vai intimidar STF no julgamento de Bolsonaro’, avalia cientista política

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começa na próxima semana a julgar Bolsonaro.

há 4 horas

Brasil

Veja o momento da prisão dos suspeitos de invadir e assaltar a casa da ex-mulher de Bolsonaro

A ex-mulher de Bolsonaro foi feita refém junto com os pais durante a ação criminosa.

há 5 horas