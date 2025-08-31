Samuel Lino, do Flamengo, é convocado por Carlo Ancelotti após lesão de Matheus Cunha

Notícias de esporte – O atacante Samuel Lino, do Flamengo, foi convocado neste sábado pelo técnico Carlo Ancelotti para os jogos do Brasil nas duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, contra Chile e Bolívia, respectivamente.

PUBLICIDADE

O jogador de 25 anos vai ocupar a vaga do meia-atacante Matheus Cunha, cortado da lista divulgada na última segunda-feira devido à lesão muscular sofrida na partida entre Manchester United e Burnley, pelo Campeonato Inglês, neste sábado.

Contratação mais cara da história do Flamengo, que desembolsou 22 milhões de euros para trazê-lo da Europa, o atacante chegou há um mês do Atlético de Madrid e rapidamente se firmou da equipe titular do técnico Filipe Luís. Até aqui, foram dois gols e quatro assistências em oito jogos com a camisa rubro-negra. Lino, inclusive, foi observado de perto pela comissão técnica de Ancelotti em sua estreia, contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil.

PUBLICIDADE

Leia também: Motociclista e garupa morrem em grave acidente na Avenida das Torres em Manaus

Lino já era observado por Dorival Júnior, quando ainda defendia o clube espanhol, mas não foi chamado. “Na última pré-lista tiveram vários jogadores do clube, você vê que é um time visado pela seleção. Venho ao Flamengo também com este objetivo”, afirmou Lino durante sua apresentação no início do mês.

Já Matheus Cunha sofreu uma lesão muscular ainda no primeiro tempo da vitória por 3 a 2 do seu clube, o Manchester United, sobre o Burnley, no Estádio Old Trafford, neste sábado. O brasileiro caiu no gramado, pedindo substituição, após dar um pique para marcar a saída de bola. O camisa 10 levou as mãos à coxa esquerda e caminhou para o vestiário antes de ser substituído.

Com o corte, a seleção brasileira sofreu sua quarta baixa para as duas rodadas derradeiras das Eliminatórias Sul-Americanas, contra Chile, na quinta-feira, e Bolívia, no dia 9 de setembro. Além de Cunha, os laterais Vanderson e Alex Sandro e o volante Joelinton foram cortados após a convocação da última segunda-feira. Jean Lucas, do Bahia, e Vitinho, do Botafogo, foram chamados.