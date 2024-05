Santos é derrotado pelo Amazonas FC e perde 100% de aproveitamento na Série B

O Santos perdeu sua invencibilidade na Série B ao ser derrotado por 1 a 0 para o Amazonas, em Manaus, neste sábado. O resultado deixa o time da Vila Belmiro em terceiro lugar na competição. O Amazonas subiu para 14º. O golaço do jogador Ênio definiu o primeiro triunfo do time da região Norte na competição.

O jogo começou com o Santos partindo para cima do Amazonas logo a um minuto. Otero fez bela jogada e lançou Giuliano. O meia dominou na área e tentou driblar Marcão, que conseguiu dar um tapa na bola para salvar o Amazonas.

Aos 4 minutos, JP Chermont foi lançado na direita e tentou passe para Otero, mas a zaga fez o corte e afastou a bola na área do Amazonas. O Santos ficava mais com a bola e tocava entre os defensores buscando um espaço na defesa rival. Os santistas eram cautelosos em adiantar as linhas e pressionar os anfitriões, o que dava certa tranquilidade aos donos da casa.

Tendo o atacante Jô como referência na área, o Amazons tentou incomodar a defesa santista. Aos 9, minutos, em jogada rápida, o experiente centroavante recebeu cruzamento na área e desviou de cabeça. João Paulo se esticou e fez a defesa.

A partir daí, o Amazonas se soltou, ocupando o campo do visitante, que afrouxou a marcação. Aos 16, Xavier arriscou a bomba na cobrança de falta e João Paulo espalmou para escanteio.

Logo na sequência, o atacante Ênio avançou com velocidade até a entrada da área e soltou uma pancada na bola. O chute saiu forte e ainda tocou na parte interna do travessão antes de entrar: 1 a 0 para os donos da casa.

O gol pareceu ter acordado o Santos, que tentou adiantar suas linhas para abafar o Amazonas. Prudente, os mandantes tocaram a bola em seu próprio campo para cadenciar o ritmo e conseguiram controlar o confronto.

O jogo seguiu sem sustos até os 44 minutos. Otero recebeu pela direita e cruzou na área para Morelos. O colombiano cabeceou e Patric evitou o gol. Na sequência, Giuliano tentou de bicicleta e o goleiro do Amazonas salvou. Foi o melhor lance do Santos em todo o primeiro tempo.

O Santos tentou tomar a iniciativa no início da segunda etapa, com os jogadores enfiados no campo do Amazonas. Aos 3 minutos, Tomás Rincón lançou para Rodrigo Ferreira, que dominou na área e empatou, mas a arbitragem marcou impedimento.

O Amazonas dava sinais claros de que pretendia administrar o resultado e se manteve na defesa. Aos 22 o time da casa quase ampliou em chute de Matheus Serafim. Joaquim desviou e quase enganou João Paulo.

Carille até se esforçou para mudar o panorama da partida, completou todas as cinco substituições, mas as mudanças não surtiram efeito. Sem precisão nos chutes, o Santos teve que amargar a primeira derrota na Série B nesta edição da competição O próximo jogo do Santos será contra a Ponte Preta, em Campinas, nesta quarta-feira às 21h30. Já o Amazonas viaja para encarar o Ceará, em Fortaleza, também nesta quarta-feira, às 21h30.