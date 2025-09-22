A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Esporte

Santos vence o São Paulo na Vila Belmiro e respira fora da zona de rebaixamento

Com gol de Guilherme, Peixe derrota o Tricolor por 1 a 0 pela 24ª rodada do Brasileirão e ganha fôlego na luta contra o Z4.

Por Marcia Jornalist

22/09/2025 às 06:32

Ver resumo

Notícias de esporte – O Santos levou a melhor no clássico paulista contra o São Paulo neste domingo (21) e venceu por 1 a 0 na Vila Belmiro, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

PUBLICIDADE

O resultado dá novo ânimo à equipe comandada por Vojvoda, que busca se afastar da zona de rebaixamento. Já o Tricolor, que entrou em campo com um time reserva, foca agora todas as atenções na decisão da Libertadores desta semana.

O único gol da partida foi marcado pelo atacante Guilherme, que balançou as redes aos 14 minutos do segundo tempo.

PUBLICIDADE

O jogador aproveitou cruzamento de Rollheiser e, de cabeça, fez seu quarto gol na atual edição do Brasileirão.
Com a vitória, o Santos chegou a 26 pontos, ocupando a 14ª posição da tabela. O São Paulo, por sua vez, permanece na sétima colocação com 35 pontos e vê sua sequência de resultados positivos interrompida.

No primeiro tempo, o Santos dominou as ações ofensivas e criou boas chances de gol, mas parou no inspirado goleiro Young, que fez defesas importantes, incluindo uma cabeçada perigosa de Zé Rafael aos 35 minutos.

LEIA MAIS: Casa pega fogo após oscilação de energia no Colônia Terra Nova em Manaus

Na etapa final, o Peixe manteve a pressão e, após abrir o placar, administrou a vantagem até o apito final, garantindo três pontos fundamentais na luta pela permanência na Série A.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Brasil

Presidente da CCJ do Senado diz que vai pautar PEC da Blindagem na quarta-feira

Segundo ele, a intenção é “sepultar de vez” a proposta.

há 57 segundos

Mundo

Lula viaja a Nova York para discurso na ONU e pode ter 1º encontro com Trump

Presidente brasileiro participará de debates sobre meio ambiente, Palestina e democracia.

há 44 minutos

Manaus

Sine Amazonas divulga 230 vagas de emprego para esta segunda-feira

Distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

há 48 minutos

Mundo

Trump chama autor da morte de Charlie Kirk de “monstro radicalizado

Declaração ocorreu durante funeral do influenciador.

há 57 minutos

Pará

Polícia apreende 120 tabletes de cocaína em barco com fundo falso no Pará

Seis tripulantes estavam a bordo no momento da abordagem.

há 8 horas