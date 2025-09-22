Santos vence o São Paulo na Vila Belmiro e respira fora da zona de rebaixamento

Notícias de esporte – O Santos levou a melhor no clássico paulista contra o São Paulo neste domingo (21) e venceu por 1 a 0 na Vila Belmiro, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado dá novo ânimo à equipe comandada por Vojvoda, que busca se afastar da zona de rebaixamento. Já o Tricolor, que entrou em campo com um time reserva, foca agora todas as atenções na decisão da Libertadores desta semana.

O único gol da partida foi marcado pelo atacante Guilherme, que balançou as redes aos 14 minutos do segundo tempo.

O jogador aproveitou cruzamento de Rollheiser e, de cabeça, fez seu quarto gol na atual edição do Brasileirão.

Com a vitória, o Santos chegou a 26 pontos, ocupando a 14ª posição da tabela. O São Paulo, por sua vez, permanece na sétima colocação com 35 pontos e vê sua sequência de resultados positivos interrompida.

No primeiro tempo, o Santos dominou as ações ofensivas e criou boas chances de gol, mas parou no inspirado goleiro Young, que fez defesas importantes, incluindo uma cabeçada perigosa de Zé Rafael aos 35 minutos.

Na etapa final, o Peixe manteve a pressão e, após abrir o placar, administrou a vantagem até o apito final, garantindo três pontos fundamentais na luta pela permanência na Série A.