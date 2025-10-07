A notícia que atravessa o Brasil!

Esporte

São Paulo é derrotado e se complica na Libertadores Feminina

Soberanas são superadas pelo Colo-Colo pelo placar de 1 a 0.

Por Marcia Jornalist

07/10/2025 às 06:28

O São Paulo ficou em situação complicada no Grupo C da Copa Libertadores Feminina após ser derrotado pelo placar de 1 a 0 pelo Colo-Colo (Chile), na noite desta segunda-feira (6) no Estádio Nuevo Francisco Urbano, em Morón (Argentina).

Após o revés, as Soberanas ocupam a vice-liderança da chave com três pontos. A liderança do Grupo é ocupada justamente pelas chilenas, que estão com 100% de aproveitamento na competição. E a vitória do Colo-Colo foi garantida com um gol da meio-campista Valencia, artilheira da atual edição da Libertadores com três gols marcados.

Agora, o São Paulo terá que buscar a classificação diante do Olimpia (Paraguai), a partir das 20h (horário de Brasília) da próxima quinta-feira (9).

Ferroviária nas quartas

Quem já garantiu a presença nas quartas de final da competição é a Ferroviária. Na noite do último domingo (5), as Guerreiras Grenás superaram o Alianza Lima (Peru) no Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires, pelo placar de 2 a 1. Após um primeiro tempo sem gols, Júlia Beatriz abriu o placar para o time de Araraquara, Molina empatou para as peruanas e Mylena Carioca deu números finais ao marcador.

