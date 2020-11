“Se o Leven vencer, o Balotelli deseja jogar no Vasco”, diz candidato a presidência do time

O atacante Mario Balotelli voltou a ser comentado na campanha do candidato a presidente do Vasco, Leven Siano. Em outras oportunidades, o atleta já teve seu nome ligado ao presidenciável, seja através de algumas entrevistas do próprio Leven ou então do diretor executivo italiano Fabio Cordella.

Em entrevista com o site Papo na Colina, Cordella afirmou que está em tratativas com o atacante, que atualmente está livre no mercado, desde que saiu do Brescia. Além disso, Cordella garante que Balotelli deseja vestir a camisa cruzmaltina.

“Estou negociando com o Balotelli, ele quer jogar no Vasco. Se o Leven vencer, o Balotelli deseja jogar no Vasco e está bastante animado com o projeto Somamos”, disse.

Vale ressaltar que Fabio Cordella já foi anunciado como uma dos executivos que farão parte da gestão de Leven Siano, caso ele vença o pleito.

Fonte: Papo Na Colina