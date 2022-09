Seleção Amazonense de Voleibol Sentado Paralímpico Masculino se consagra campeã brasileira de maneira inédita e invicta

Redação AM POST

A Equipe ADEFA/ESTRELA DO NORTE ESPORTE CLUBE, representou o Estado do Amazonas, no Campeonato Brasileiro de Vôlei Sentado Masculino Série Prata A, realizado entre os dias 11 e 17 de setembro na cidade de Fortaleza- CÊ.

Continua depois da Publicidade

Sendo o único representante de toda a região norte do país, a debutante equipe amazonense trilhou uma campanha impecável.

Pelo primeiro turno do certame, estreiou contra os donos da casa, CEARÁ, e não se intimidou, vencendo a equipe cearense pelo placar de : AM 3 set’s X 0 CE, estreia com pé direito.

Na segunda rodada, enfrentou a equipe de Alagoas, e venceu pelo placar de : AM 3 set’s x 0 AL.

Continua depois da Publicidade

Na última rodada do primeiro turno, a equipe amazonense se viu de ante de uma das equipes mais conceituadas no esporte paralímpico brasileiro, a seleção pernambucana de vôlei sentado masculino.

Após uma verdadeira batalha em quadra, o Amazonas alcançou a vitória pelo placar de 3 set’s x 0 AL.

Já no segundo turno do certame, o ADEFA/ESTRELA DO NORTE ESPORTE CLUBE, voltou a enfrente a equipe de Pernambuco, e conquistou a 4* vitória consecutiva no certame.

Continua depois da Publicidade

Pela segunda rodada do segundo turno, a vítima da vez foi a seleção de Alagoas. Que não tomou conhecimento da Máquina Amazonense. Placar final : Am 3 set’s x 0 AL.

Pela última rodada da fase classificatória, o Amazonas enfrentou a equipe da casa, que contou com o apoio de sua torcida.

A equipe comandada pelos profissionais de educação física, WIVIANNE FERREIRA E WALHEDERSON BARBOSA, não se intimidou com a pressão, e aplicou mais um 3 set’s a 0 e garantiu vaga na final da competição.

Continua depois da Publicidade

Por ter a melhor campanha, 6 jogos, 18 pontos conquistados, melhor aproveitamento da competição, conquistou a vaga número 1. E segunda melhor equipe foi Pernambuco, e voltaram a enfrentar na final.

Uma final pra ninguém botar defeito.

Amazonas x Pernambuco

Um estreante invicto contra uma equipe consagrada no cenário nacional.

1 set de jogo

AM22 x 25 PE

2 set de jogo

AM 25 x 20

3 set de jogo

AM 25 x 23

4 e último set

Am 25 x 20

Final de jogo

ADEFA/ESTRELA DO NORTE 3

X

AFPA/Pernambuco 1

Virada da equipe amazonense e conquista de maneira invicta, pela primeira vez na história, uma equipe do Amazonas conquista o Título de Campeão Brasileiro e a vaga na Série Ouro, Divisão de Elite do Vôlei Brasileiro.

Competição a ser realizada de 4 a 11 de Dezembro, no Centro de Treinamentos do Comitê Paralímpico Brasileiro ( CPB) em São Paulo -SP.

* Com informações da assessoria de imprensa