Seleção aposta em quatro atacantes no penúltimo jogo das Eliminatórias

Técnico Carlo Ancelotti repete esquema ofensivo com quatro atacantes para o jogo contra o Chile no Maracanã.

Por Beatriz Silveira

03/09/2025 às 18:55

Notícias de Esportes –  A Seleção Brasileira masculina de futebol já está definida para enfrentar o Chile nesta quinta-feira (4), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Já classificado para o Mundial, o time comandado por Carlo Ancelotti deve repetir a postura ofensiva do último jogo contra o Paraguai, mantendo quatro atacantes em campo.

Em entrevista coletiva nesta quarta (3), o treinador italiano destacou que quer ver a equipe jogando de forma intensa, equilibrando ataque e defesa. “Saímos do jogo contra o Paraguai muito satisfeitos. O time teve boa atitude, intensidade e soube pressionar bem. Queremos repetir isso amanhã, para que a torcida esteja contente com nosso futebol”, disse Ancelotti.

Leia também: Cinco bairros de Manaus terão queda de energia para manutenção nesta quinta-feira (4)

Durante os treinos, o quarteto ofensivo foi formado por Raphinha, Estêvão, João Pedro e Gabriel Martinelli. No setor defensivo, participaram Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas, além de Casemiro e Bruno Guimarães no meio-campo.

O técnico também detalhou algumas possibilidades táticas. Segundo ele, João Pedro pode atuar como centroavante ou como meia-armador, mas contra o Chile será escalado como referência no ataque. “Atrás dele posso pensar em Estêvão ou até Raphinha. O futebol moderno pede atacantes versáteis, que consigam jogar tanto abertos quanto por dentro”, explicou.

Com a manutenção do esquema, Ancelotti busca dar ritmo ao time e ampliar o entrosamento entre os jogadores. A expectativa é que o Brasil mantenha a postura ofensiva, mas sem abrir mão da segurança defensiva. A partida terá transmissão da Rádio Nacional para todo o país.

