Seleção Brasileira anuncia amistosos contra Coreia do Sul e Japão na preparação para a Copa do Mundo 2026

Notícias de esporte – A Seleção Brasileira encerra sua participação nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 com os jogos contra Chile e Bolívia, marcados para os dias 4 e 9 de setembro.

Em seguida, a equipe entra na fase de amistosos preparatórios para o Mundial que ocorrerá entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá.

Nesta terça-feira (26/8), a CBF confirmou dois confrontos amistosos contra seleções asiáticas: Coreia do Sul, no dia 10 de outubro, às 8h (horário de Brasília), em Seul; e Japão, no dia 14 do mesmo mês, às 7h30, em Tóquio. Essas partidas têm o objetivo de expor a equipe brasileira a diferentes estilos de jogo.

Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, ressaltou a importância desses desafios. “O Brasil já enfrentou Japão e Coreia em outros Mundiais, e é um futebol diferente, com uma escola distinta, jogadores que correm o tempo todo e uma marcação intensa pelo campo.

Enfrentar essas adversidades é fundamental para estarmos preparados para o que pode vir em 2026”, afirmou.

A preparação da Canarinha sob comando de Carlo Ancelotti também visa aprimorar a equipe após a ausência de alguns jogadores importantes e a recuperação de atletas como Neymar, que sofreu grave lesão no joelho em sua última partida.