Seleção Brasileira desembarca em Manaus para jogo contra o Uruguai

A Seleção Brasileira desembarcou em Manaus na madrugada desta segunda-feira, após dois jogos fora de casa, contra a Venezuela, em Caracas, e Colômbia, em Barranquilla, pelas Eliminatórias. Na capital amazonense, o time de Tite vai enfrentar o Uruguai.

A delegação foi recepcionada por torcedores na porta do hotel em que ficará hospedada. Crianças estiveram presentes no local e receberam o autógrafo de Neymar.

Para a partida na Arena da Amazônia, foram colocados 10 mil ingressos a venda e todos foram vendidos. O duelo marcará a volta do público de Manaus aos estádios.

O confronto entre Brasil e Uruguai será na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília). A equipe de Tite perdeu os 100% de aproveitamento nas Eliminatórias após o empate com a Colômbia, mas segue com folga na liderança, com 28 pontos, seis a mais que a Argentina, segundo colocada.

Fonte: Terra