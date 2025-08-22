Seleção Brasileira estreia com vitória tranquila sobre a Grécia no Mundial de Vôlei Feminino

Notícias de esporte – A Seleção Brasileira de vôlei feminino começou sua caminhada no Mundial da Tailândia com vitória convincente. Nesta sexta-feira (22), as comandadas por José Roberto Guimarães derrotaram a Grécia por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/16 e 25/16, em pouco mais de uma hora de jogo.

Vice-campeãs na última edição, as brasileiras confirmaram o favoritismo e mostraram entrosamento já na estreia. A capitã Gabi, referência técnica e liderança em quadra, foi uma das protagonistas, anotando 17 pontos. Ao seu lado, a ponteira Júlia Bergmann também brilhou, contribuindo com 16 pontos e sendo decisiva em momentos de pressão.

Outro destaque foi a oposta Kisy, responsável por 10 pontos na partida. Ela comemorou o bom início da equipe: “Fiquei muito feliz com a vitória. Nosso objetivo era entrar bem, e esse objetivo foi concluído”, declarou ao canal Sportv.

Apesar da superioridade brasileira, a maior pontuadora do confronto veio do lado adversário. A grega Martha Anthouli, de 2,02m, marcou 18 pontos, representando 36% do total de sua equipe. A atuação da jogadora foi o único ponto de resistência da seleção grega, que acabou superada pela consistência tática do Brasil.

Próximos desafios

O Brasil integra o Grupo C do torneio, que também conta com França e Porto Rico. Na outra partida da chave, as francesas venceram as porto-riquenhas por 3 sets a 1, deixando claro que serão o principal desafio das brasileiras na primeira fase.

As comandadas de Zé Roberto voltam à quadra neste domingo (24) para enfrentar a França em um duelo que promete ser mais equilibrado. Já na terça-feira (26), a Seleção encerra a primeira fase diante de Porto Rico, buscando garantir a liderança do grupo e uma classificação tranquila para a próxima etapa.

Com um elenco equilibrado e nomes consolidados no cenário internacional, a Seleção Brasileira iniciou sua trajetória no Mundial mostrando força coletiva e reafirmando o objetivo de brigar pelo título inédito.