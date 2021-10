Seleção Brasileira vai treinar na Arena da Amazônia e Estádio da Colina antes da disputa contra Uruguai em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Arena da Amazônia e Estádio da Colina recebem treinos da Seleção Brasileira antes de disputa contra Uruguai

Time treina em Manaus nos dias 11, 12 e 13, antecedendo a partida pelas Eliminatórias Copa do Mundo Fifa Catar 2022, no dia 14

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu o cronograma de treinos da Seleção Brasileira, em Manaus, para a partida entre Brasil e Uruguai. Os comandados do técnico Tite treinam no Estádio da Colina, na segunda e na terça-feira (11 e 12/10), e na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, na quarta (13/10), com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

Líder das Eliminatórias da Copa do Mundo Fifa Catar 2022, com 100% de aproveitamento, a Seleção desembarca na capital amazonense na madrugada de segunda-feira, após o compromisso fora de casa no domingo (10/10), diante da Colômbia.

A programação da CBF em Manaus inclui o primeiro treino na Colina às 16h, no horário de Brasília; na terça-feira, o treinamento no estádio Ismael Benigno está marcado também para as 16h (Brasília). Na quarta, o Brasil treina às 17h (Brasília), na Arena da Amazônia, palco do jogo contra os uruguaios.

Atualmente na terceira colocação na tabela das Eliminatórias, o Uruguai irá enfrentar o Brasil depois de jogar contra Argentina e Colômbia nesta mesma data de outubro. O clássico entre os campeões do mundo será realizado no dia 14, às 20h30 (Brasília).

Revitalização – Assim como a Arena da Amazônia, o Estádio Ismael Benigno também está sendo preparado pelo Governo do Amazonas, por meio da Faar, para receber a Seleção Brasileira. A Colina já recebeu atividades, como pintura, alvenaria e manutenções elétricas e hidráulicas, além da recuperação da tribuna de imprensa, vestiários e o gramado.

Alguns dos serviços de manutenção no estádio Ismael Benigno (Colina) estão sendo executados por 50 apenados dos regimes aberto e semiaberto. A oportunidade de emprego para os reeducandos foi viabilizada por meio de um acordo de cooperação técnica assinado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) com a Faar.

Os reeducandos, que fazem parte do programa de ressocialização Trabalhando a Liberdade, da Seap, foram selecionados para trabalhar com o intuito de remir suas penas e mudar suas vidas. Os serviços realizados são de pintura, emassamento, restauração de gradil e limpeza dos locais.

Vacina Premiada – Na última terça-feira (05/10), o governador do Amazonas, Wilson Lima, lançou a campanha “Vacina Premiada”, que vai sortear 3 mil ingressos da partida entre Brasil x Uruguai. As inscrições para concorrer aos ingressos já começaram e se estendem até a segunda-feira (11/10), exclusivamente pela internet, no site www.vacinapremiada.am.gov.br.

De hoje (08/10) até a terça-feira (12/10), o Governo do Amazonas vai sortear, por dia, 600 ingressos para os inscritos na campanha “Vacina Premiada” em três horários diferentes. Os nomes dos contemplados serão divulgados nas redes sociais do Governo do Estado e no site da Vacina Premiada.

No Instagram, o perfil oficial é o @governo_do_amazonas. No Facebook, os usuários devem acessar o @GovernodoAmazonas, e, no Twitter, o @AmazonasGoverno.