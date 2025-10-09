Seleção faz primeiro e único treino com elenco completo para enfrentar a Coreia do Sul

Notícias de Esporte – Carlo Ancelotti comandou, nesta quinta-feira (09), o trabalho com a equipe que enfrenta a Coreia do Sul em amistoso nesta sexta-feira (10), às 8h (horário de Brasília), em Seul. Foi o primeiro treino com o elenco completo na capital coreana, depois de contratempos logísticos na apresentação dos jogadores. A única mudança em relação ao último trabalho foi o retorno de Bruno Guimarães ao time titular no lugar de Lucas Paquetá.

O técnico italiano havia testado Paquetá na vaga de Bruno por conta do desgaste físico do meio-campista. Os dois disputam a função de segundo volante na formação atual em 4-3-3, e a decisão final depende da condição de Bruno. Mesmo com atraso no voo de Amsterdã para Seul, o atleta do Newcastle participou normalmente do treinamento no estádio World Cup.

No campo, Ancelotti trabalhou transições ofensivas e defensivas e cobrou agressividade na marcação pressão. A comissão técnica deve confirmar a escalação apenas horas antes do jogo, mas a tendência é manter o padrão do início do trabalho: um 4-3-3 com Matheus Cunha por dentro, alternando movimentos com Vini Jr, Estêvão aberto pela direita e Rodrygo pela esquerda. Durante a partida, Rodrygo também deve trocar de posição com Vini e Cunha para aumentar a mobilidade e confundir a defesa adversária.

Provável escalação:

GOL: Bento

LAD: Vitinho

ZAG: Éder Militão

ZAG: Gabriel Magalhães

LAE: Douglas Santos

VOL: Casemiro

VOL: Bruno Guimarães

MEI: Cunha

PD: Estêvão

PE: Rodrygo

ATA: Vini Jr