A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Esporte

Seleção faz primeiro e único treino com elenco completo para enfrentar a Coreia do Sul

Treino teve ênfase em marcação pressão e transições.

Por Beatriz Silveira

09/10/2025 às 17:04

Ver resumo

Notícias de Esporte – Carlo Ancelotti comandou, nesta quinta-feira (09), o trabalho com a equipe que enfrenta a Coreia do Sul em amistoso nesta sexta-feira (10), às 8h (horário de Brasília), em Seul. Foi o primeiro treino com o elenco completo na capital coreana, depois de contratempos logísticos na apresentação dos jogadores. A única mudança em relação ao último trabalho foi o retorno de Bruno Guimarães ao time titular no lugar de Lucas Paquetá.

PUBLICIDADE

O técnico italiano havia testado Paquetá na vaga de Bruno por conta do desgaste físico do meio-campista. Os dois disputam a função de segundo volante na formação atual em 4-3-3, e a decisão final depende da condição de Bruno. Mesmo com atraso no voo de Amsterdã para Seul, o atleta do Newcastle participou normalmente do treinamento no estádio World Cup.

Leia também: Caso Paulo Onça: Justiça decide que acusado de matar sambista vai a júri popular em Manaus

PUBLICIDADE

No campo, Ancelotti trabalhou transições ofensivas e defensivas e cobrou agressividade na marcação pressão. A comissão técnica deve confirmar a escalação apenas horas antes do jogo, mas a tendência é manter o padrão do início do trabalho: um 4-3-3 com Matheus Cunha por dentro, alternando movimentos com Vini Jr, Estêvão aberto pela direita e Rodrygo pela esquerda. Durante a partida, Rodrygo também deve trocar de posição com Vini e Cunha para aumentar a mobilidade e confundir a defesa adversária.

Provável escalação:
GOL: Bento
LAD: Vitinho
ZAG: Éder Militão
ZAG: Gabriel Magalhães
LAE: Douglas Santos
VOL: Casemiro
VOL: Bruno Guimarães
MEI: Cunha
PD: Estêvão
PE: Rodrygo
ATA: Vini Jr

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Amazonas

Wilson Lima destaca geração de empregos e reafirma compromisso com a ZFM após Honda anunciar investimento de R$ 1,6 bilhão no AM

Montadora ampliará produção em Manaus, criará 350 novos empregos diretos e modernizará processos industriais até 2029.

há 40 segundos

Amazonas

Prefeito Adail Pinheiro volta a ter empréstimo aprovado: R$ 160 milhões serão contratados junto ao Banco do Brasil em Coari

Coari já soma pelo menos R$ 510 milhões em operações de crédito em 2025.

há 21 minutos

Manaus

Largo de São Sebastião recebe tributo “29 Anos sem Renato Russo” neste sábado

Espetáculo começa às 20h, é gratuito e terá participações de músicos amazonenses, incluindo o tenor Humberto Sobrinho.

há 36 minutos

Caso Djidja Cardoso

Verônica Seixas acusa Joana Darc de ter se aproveitado do caso Djidja para ganhar mídia: “violou a casa para pegar os pets”

Segundo Verônica, a parlamentar teria se aproveitado da comoção pública e da repercussão do caso para realizar a ação e ganhar visibilidade nas redes sociais.

há 1 hora

Polícia

Homens investigados por armazenar e produzir pornografia infantil são alvos da Operação Proteção Integral III em Manaus

Buscas e apreensões em Manaus integram esforço nacional contra crimes cibernéticos que violam a dignidade de crianças e adolescentes.

há 1 hora