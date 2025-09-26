Seleção feminina de futebol terá amistoso contra a Itália em outubro

Notícias de Esporte – A CBF anunciou, nesta sexta-feira (26), que a Seleção Brasileira Feminina enfrentará a Itália, fora de casa, em amistoso no dia 28 de outubro. O jogo será realizado no Estádio Ennio Tardini, em Parma, com início às 13h15 (horário de Brasília). Atualmente, as italianas ocupam o 12º lugar do ranking da Fifa, enquanto o Brasil é o sétimo. Na Eurocopa realizada este ano, na Suíça, a Azzurra chegou às semifinais, sendo eliminada pela Inglaterra, agora bicampeã.
Para o técnico Arthur Elias, o confronto é peça importante na preparação rumo à Copa do Mundo de 2027, que ocorrerá no Brasil. “A Itália evoluiu muito e hoje está entre as melhores da Europa. Será um confronto importante na nossa preparação, porque elas têm um estilo de jogo diferente da maioria das seleções europeias”, afirmou, em depoimento ao site da CBF.
O retrospecto favorece o Brasil. Em nove jogos, são oito vitórias brasileiras e um empate. O duelo mais recente foi um amistoso em Gênova, em outubro de 2022, com triunfo canarinho por 1 a 0 no Luigi Ferraris, gol da atacante Adriana. Outro encontro marcante ocorreu na fase de grupos da Copa de 2019, em Valenciennes, quando o Brasil venceu por 1 a 0; na ocasião, Marta chegou a 17 gols em Mundiais e se tornou a maior artilheira da história da competição, entre homens e mulheres, superando Miroslav Klose.
Este será o segundo compromisso do Brasil na próxima data-Fifa. Antes, em 25 de outubro, a Seleção encara a Inglaterra, às 10h30, no Etihad Stadium, em Manchester. A convocação para os dois amistosos será divulgada em 9 de outubro, no escritório internacional da CBF, em Miami (EUA).