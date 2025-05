Série D: Romarinho marca e evita derrota do Águia de Marabá para o Manaus

Notícias de Esporte – O Águia de Marabá arrancou um empate heroico em casa diante do Manaus, no sábado (3), em partida válida pela terceira rodada do Brasileirão Série D. O jogo, realizado no Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá (PA), terminou em 1 a 1, resultado que manteve ambas as equipes invictas na competição.

O primeiro gol da partida foi marcado pelo volante Weverson, do Manaus, aos 16 minutos do primeiro tempo. Ele arriscou de fora da área e abriu o placar para o Gavião do Norte, que segurou a vantagem até os acréscimos da etapa final.

Mas quando a vitória parecia garantida para os visitantes, o meia Romarinho cobrou uma falta com precisão aos 47 minutos do segundo tempo e empatou para o Águia, arrancando aplausos da torcida tricolor.

Com o empate, o Águia de Marabá chega aos sete pontos e se mantém na vice-liderança do Grupo A1. Já o Manaus, com cinco pontos, ocupa a quarta colocação.

Na próxima rodada, as duas equipes voltam a campo no domingo (11/05). O Águia enfrenta o Manaus novamente, agora fora de casa, no Estádio Ismael Benigno (Colina), às 16h (horário de Manaus). O Manaus, por sua vez, também tem compromisso contra a Tuna Luso, no Estádio Francisco Vasques, em Belém, às 15h.