Sorteio da Copa do Mundo 2026 será em 5 de dezembro em Washington

Notícias de Esporte – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (22/8) que o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026 será realizado em 5 de dezembro, no Kennedy Center, em Washington, às 13h (horário de Brasília). A competição reunirá 48 seleções, distribuídas em 12 grupos de quatro equipes.

A edição de 2026 terá como sedes os Estados Unidos, México e Canadá, entre 11 de junho e 18 de julho, com a maior parte dos jogos ocorrendo nos Estados Unidos. Trump, em tom de brincadeira, comentou que também “deixou espaço” para os outros dois países receberem partidas do torneio.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, visitou a Casa Branca e permitiu que Trump segurasse a taça da Copa do Mundo. O mandatário norte-americano fez uma piada sobre deixá-la no Salão Oval, mas Infantino afirmou que o troféu terá que ser entregue ao próximo campeão. Trump também recebeu um ingresso para a final, marcada para 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A venda de ingressos ao público começará em 10 de setembro.

Entre os 16 estádios do torneio, apenas cinco participaram de edições anteriores de clubes: MetLife Stadium, Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), Lincoln Financial Field (Filadélfia), Hard Rock Stadium (Miami) e Lumen Field (Seattle). No total, os Estados Unidos terão 11 sedes, o México três e o Canadá duas.

O governo dos EUA também garantiu facilitação de vistos para turistas durante o Mundial, embora “alguns países tenham mais facilidade que outros”. Trump ainda afirmou que Vladimir Putin pode visitar o país para assistir aos jogos.

Uma novidade do sorteio será a participação de torcedores das 16 cidades-sede, que poderão concorrer a ingressos VIP gratuitos para o evento, reforçando a experiência do público no Mundial.