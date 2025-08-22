A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Esporte

Sorteio da Copa do Mundo 2026 será em 5 de dezembro em Washington

Evento contará com 48 seleções, participação de torcedores e facilitação de vistos para turistas durante o Mundial.

Por Beatriz Silveira

22/08/2025 às 20:23

Ver resumo

Notícias de Esporte – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (22/8) que o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026 será realizado em 5 de dezembro, no Kennedy Center, em Washington, às 13h (horário de Brasília). A competição reunirá 48 seleções, distribuídas em 12 grupos de quatro equipes.

PUBLICIDADE

A edição de 2026 terá como sedes os Estados Unidos, México e Canadá, entre 11 de junho e 18 de julho, com a maior parte dos jogos ocorrendo nos Estados Unidos. Trump, em tom de brincadeira, comentou que também “deixou espaço” para os outros dois países receberem partidas do torneio.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, visitou a Casa Branca e permitiu que Trump segurasse a taça da Copa do Mundo. O mandatário norte-americano fez uma piada sobre deixá-la no Salão Oval, mas Infantino afirmou que o troféu terá que ser entregue ao próximo campeão. Trump também recebeu um ingresso para a final, marcada para 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A venda de ingressos ao público começará em 10 de setembro.

Leia também: Justiça suspende fiança de R$ 25 mi que levou dono da Ultrafarma a regime domiciliar

PUBLICIDADE

Entre os 16 estádios do torneio, apenas cinco participaram de edições anteriores de clubes: MetLife Stadium, Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), Lincoln Financial Field (Filadélfia), Hard Rock Stadium (Miami) e Lumen Field (Seattle). No total, os Estados Unidos terão 11 sedes, o México três e o Canadá duas.

O governo dos EUA também garantiu facilitação de vistos para turistas durante o Mundial, embora “alguns países tenham mais facilidade que outros”. Trump ainda afirmou que Vladimir Putin pode visitar o país para assistir aos jogos.

Uma novidade do sorteio será a participação de torcedores das 16 cidades-sede, que poderão concorrer a ingressos VIP gratuitos para o evento, reforçando a experiência do público no Mundial.

 

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Amazonas

Fundação Hemoam inicia exportação de plasma para Octapharma na Suíça

Primeira remessa de 4.800 unidades de plasma será utilizada na produção de medicamentos de alto custo distribuídos pelo SUS.

há 24 minutos

Polícia

Mulher é procurada por participação em crime que deixou vítima carbonizada em Manaus

Vítima de 55 anos foi encontrada carbonizada em veículo; companheiro da suspeita já foi preso em flagrante.

há 36 minutos

Brasil

Defesa de Bolsonaro nega “plano de fuga” e pede a Moraes revogação de prisão domiciliar

O prazo para esclarecimento dado pelo ministro Alexandre de Moraes se encerrava às 20h34.

há 1 hora

Rondônia

Professores em greve tentam ocupar prédio da Seduc em Porto Velho

Manifestação foi contida por seguranças no prédio da Seduc.

há 1 hora

Famosos

Cariúcha revela detalhes de beijo com filho de Gugu em festa; veja vídeo

O assunto rapidamente tomou conta das redes sociais e virou destaque no programa Fofocalizando.

há 1 hora