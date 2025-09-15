A notícia que atravessa o Brasil!

“Sou responsável pelo que falo”, diz técnico Rafael Belleza após ser demitido do Manaus FC por comentário sobre morte de Charlie Kirk

A declaração de Belleza, feita em uma publicação do Portal AM POST.

Por Natan AMPOST

15/09/2025 às 12:00

Notícias de esporte – O técnico das categorias de base do Manaus Futebol Clube, Rafael Belleza, se pronunciou após ser demitido no domingo (14). A saída aconteceu depois de um comentário polêmico feito em uma postagem do Portal AM POST sobre a morte do ativista norte-americano Charlie Kirk, aliado do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O ex-treinador disse que entende a decisão da diretoria, mas lamentou que fatos externos ao futebol tenham sido determinantes para sua saída.

Olha, eu sou responsável pelo que falo. Se tem uma coisa que não admito é alguém, seja lá quem for, me proibir do direito de opinar sobre qualquer assunto. Saí do clube de cabeça erguida. Entreguei tudo o que sempre pediram de mim, fui fiel, montei o elenco do Sub-20, montei o elenco do Sub-16 que está em competição e, por conta de coisas de fora de campo, aconteceu isso. Mas não vou ficar me lamentando. Só tenho gratidão pelas pessoas de lá. Se eles acham que precisam misturar as coisas, já não posso fazer muita coisa“, disse ele em nota enviada ao Globo Esporte.

Comentário que gerou a polêmica

Na publicação, Belleza ironizou o assassinato de Kirk, morto a tiros durante um debate em uma universidade no estado de Utah, nos EUA. O post era sobre discurso da viúva, Erika Kirk, e o treinador escreveu: “Ela vai continuar o legado dele de ódio à minoria e racismo, tomara que não demore muito na terra”.

A declaração ganhou forte repercussão nas redes sociais, com críticas contundentes e pedidos de posicionamento oficial do clube.

Leia mais: Manaus FC demite técnico Rafael Belleza após comentário nas redes sociais sobre morte de Charlie Kirk

“A conduta apresentada é incompatível com os valores do Gavião Real. O Manaus FC repudia manifestações desrespeitosas, de ódio ou que banalizem a violência, e reafirma seu compromisso com o espírito esportivo, a dignidade humana e a cultura de paz”, disse o time.

