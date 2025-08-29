STF forma maioria contra soltura de Robinho, condenado por estupro na Itália

Notícias de esporte – O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta quinta-feira (28) contra a soltura do ex-jogador Robinho, preso no Brasil desde março de 2024.

PUBLICIDADE

Ele cumpre pena de nove anos na Itália pelo envolvimento no estupro de uma mulher em uma boate de Milão, ocorrido em 2013.

Até o momento, seis dos onze ministros da Corte votaram pela manutenção da prisão. O julgamento virtual, iniciado na semana passada, será concluído nesta sexta-feira (29).

A análise refere-se a um recurso da defesa contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que homologou a sentença italiana e determinou a prisão imediata do ex-atleta.

PUBLICIDADE

Os votos favoráveis à permanência da prisão foram dados pelos ministros Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, André Mendonça, Cristiano Zanin e Edson Fachin.

Apenas o ministro Gilmar Mendes defendeu a concessão de liberdade, argumentando que a execução da prisão no Brasil só poderia ocorrer após o esgotamento dos recursos contra a decisão do STJ.

LEIA MAIS: Veja o momento em que adolescente tem dedo decepado em quadra de Escola em Manaus

Robinho está detido no complexo penitenciário de Tremembé, em São Paulo. A decisão do STF reforça o compromisso da Justiça brasileira com o cumprimento de sentenças internacionais em casos de crimes graves.