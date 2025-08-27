A notícia que atravessa o Brasil!

STJ julga recurso de Bruno Henrique sobre investigação de manipulação de resultados

Atacante do Flamengo busca anular investigação que o acusa de favorecer apostas em jogo do Brasileiro 2023.

Por Beatriz Silveira

27/08/2025 às 19:40

(Foto: Divulgação)

Notícias de Esporte – O Superior Tribunal de Justiça (STJ) marcou para 2 de setembro, próxima terça-feira, o julgamento de um recurso da defesa do atacante Bruno Henrique, do Flamengo, que busca anular a investigação sobre sua suposta participação em um esquema de manipulação de apostas na internet.

O caso será analisado pela Quinta Turma do STJ a partir das 14h, quando os ministros vão avaliar os argumentos dos advogados para suspender o processo que tramita na Justiça do Distrito Federal. O jogador é réu por supostamente ter forçado um cartão amarelo no jogo contra o Santos, no Campeonato Brasileiro de 2023, para beneficiar parentes que realizavam apostas. Amigos e familiares do atleta também foram denunciados pelo Ministério Público.

Leia mais: Bruno Henrique é denunciado por manipular resultado de jogos e pode pegar até dois anos de suspensão

Em julho, o ministro Joel Ilan Paciornik, do STJ, negou pedido inicial da defesa para anular a investigação, ressaltando que o habeas corpus não pode ser usado para reexaminar provas ou discutir a competência da Justiça sem impacto direto sobre a liberdade do réu.

No mês passado, Bruno Henrique tornou-se réu na 7ª Vara Criminal de Brasília, após decisão do juiz Fernando Brandini Barbagalo, que aceitou parcialmente a denúncia do Ministério Público. A acusação de estelionato e o pedido de fiança de R$ 2 milhões foram rejeitados.

