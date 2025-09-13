STJD suspende punição e Bruno Henrique ganha condição de jogo pelo Flamengo

Notícias do Esporte – O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, está liberado para atuar novamente após o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) conceder efeito suspensivo à sua punição. O jogador havia sido condenado a 12 partidas de suspensão e multa de R$ 60 mil por envolvimento em fraude esportiva ligada a apostas.

PUBLICIDADE

Leia mais: Deputado Nikolas elogia demissão de sobrinho de Kalil após post ofensivo sobre Charlie Kirk

Apesar da decisão favorável, o Flamengo decidiu não relacionar o atleta para o duelo deste domingo (14), contra o Juventude, em Caxias do Sul, pelo Brasileirão. A diretoria pretende preservá-lo para o confronto decisivo diante do Estudiantes, na próxima quinta-feira (18), pela Libertadores.

PUBLICIDADE

Nota oficial do clube

Em comunicado, o Flamengo confirmou a liberação do atacante e reforçou que o efeito suspensivo foi uma resposta ao pedido feito após divergências na 1ª Comissão Disciplinar do STJD.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) deferiu o pedido de efeito suspensivo da decisão que havia aplicado 12 jogos de suspensão ao atleta Bruno Henrique. A medida garante a plena condição de jogo do atacante até o julgamento do caso pelo Pleno do Tribunal”, diz a nota.

Entenda o caso

Bruno Henrique foi julgado por suposta manipulação de resultados em partida contra o Santos, válida pelo Brasileirão 2023, quando recebeu cartão amarelo que levantou suspeitas de apostadores.

No julgamento, ele foi absolvido da acusação de prejudicar deliberadamente o próprio time (artigo 243 do CBJD), mas acabou condenado pelo artigo 243-A, que trata de atuação desleal ou fraudulenta para influenciar o resultado.

A decisão foi tomada por maioria de votos (4 a 1) e a pena aplicada foi a mínima prevista. O relator do caso, Alcino Guedes, chegou a propor que a punição também tivesse alcance internacional, mas não houve consenso entre os auditores.