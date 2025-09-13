A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Esporte

STJD suspende punição e Bruno Henrique ganha condição de jogo pelo Flamengo

Bruno Henrique foi julgado por suposta manipulação de resultados em partida contra o Santos, válida pelo Brasileirão 2023.

Por Jonas Souza

13/09/2025 às 22:41

Ver resumo

Notícias do Esporte – O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, está liberado para atuar novamente após o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) conceder efeito suspensivo à sua punição. O jogador havia sido condenado a 12 partidas de suspensão e multa de R$ 60 mil por envolvimento em fraude esportiva ligada a apostas.

PUBLICIDADE

Leia mais: Deputado Nikolas elogia demissão de sobrinho de Kalil após post ofensivo sobre Charlie Kirk

Apesar da decisão favorável, o Flamengo decidiu não relacionar o atleta para o duelo deste domingo (14), contra o Juventude, em Caxias do Sul, pelo Brasileirão. A diretoria pretende preservá-lo para o confronto decisivo diante do Estudiantes, na próxima quinta-feira (18), pela Libertadores.

PUBLICIDADE

Nota oficial do clube

Em comunicado, o Flamengo confirmou a liberação do atacante e reforçou que o efeito suspensivo foi uma resposta ao pedido feito após divergências na 1ª Comissão Disciplinar do STJD.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) deferiu o pedido de efeito suspensivo da decisão que havia aplicado 12 jogos de suspensão ao atleta Bruno Henrique. A medida garante a plena condição de jogo do atacante até o julgamento do caso pelo Pleno do Tribunal”, diz a nota.

Entenda o caso

Bruno Henrique foi julgado por suposta manipulação de resultados em partida contra o Santos, válida pelo Brasileirão 2023, quando recebeu cartão amarelo que levantou suspeitas de apostadores.

No julgamento, ele foi absolvido da acusação de prejudicar deliberadamente o próprio time (artigo 243 do CBJD), mas acabou condenado pelo artigo 243-A, que trata de atuação desleal ou fraudulenta para influenciar o resultado.

A decisão foi tomada por maioria de votos (4 a 1) e a pena aplicada foi a mínima prevista. O relator do caso, Alcino Guedes, chegou a propor que a punição também tivesse alcance internacional, mas não houve consenso entre os auditores.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Brasil

MP questiona gasto de R$ 800 mil com show de Leonardo em Teresópolis em meio a crise financeira

De acordo com o MPRJ, a cidade decretou estado de calamidade financeira, reconhecendo uma dívida que chega a aproximadamente R$ 700 milhões.

há 1 hora

Brasil

Valdemar Costa Neto pede respeito à decisão do STF, mas critica apoio de Lula à Corte

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado, além do pagamento de 124 dias-multa.

há 1 hora

Brasil

Deputado Nikolas elogia demissão de sobrinho de Kalil após post ofensivo sobre Charlie Kirk

A Arena RM, por sua vez, em nota, afirmou que as opiniões de Luís Otávio eram pessoais e não representavam os valores institucionais.

há 2 horas

Brasil

Após quase 50 anos, corpo do pianista brasileiro Tenório Jr. é identificado na Argentina

Tenório Jr. desapareceu em 18 de março de 1976, véspera do golpe militar na Argentina.

há 2 horas

Brasil

Travesti é morta a facadas dentro de cinema no Centro do Recife

Amigos próximos relataram que Raquelly não tinha passagens pela polícia e, no momento do crime, era aguardada por colegas.

há 3 horas