Técnico do Amazonas FC é demitido após derrota para o Flamengo e eliminação da Copa do Brasil

O Amazonas FC anunciou, na manhã desta quinta-feira (23), o desligamento do técnico Adilson Batista, um dia após a eliminação do clube na Copa do Brasil. A decisão foi tomada após uma conversa entre o treinador e a diretoria, ocorrida após a derrota por 1 a 0 para o Flamengo, na Arena da Amazônia.

A partida, válida pelo jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil, foi marcada por uma performance intensa de ambas as equipes, mas o Flamengo conseguiu assegurar a vitória com um gol nos minutos finais, selando a eliminação do Amazonas FC da competição. A Onça-pintada, como é carinhosamente conhecido o time manauara, demonstrou garra e determinação, mas não foi suficiente para avançar à próxima fase do torneio.

Em comunicado oficial, o Amazonas FC expressou gratidão a Adilson Batista pelo empenho, dedicação e profissionalismo durante seu tempo à frente da equipe. “O clube agradece ao treinador por todo o empenho, dedicação e profissionalismo durante este período em que esteve à frente da equipe”, afirmou.

O comunicado também anunciou que, até a chegada de um novo treinador, o time será comandado interinamente pelo auxiliar técnico permanente, Ibson Silva. Ibson, que já faz parte da comissão técnica do clube, será responsável por liderar os próximos treinamentos e preparar a equipe para os próximos desafios no campeonato estadual e na Série C do Campeonato Brasileiro.

Leia nota completa:

