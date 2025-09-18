A notícia que atravessa o Brasil!

Tenista amazonense Beatriz Nahmias brilha em torneio internacional no Chile e conquista duas medalhas

O desempenho de Beatriz foi possível graças ao incentivo oferecido pelo programa Manaus Olímpica.

Por Natan AMPOST

18/09/2025 às 00:00

Notícias de esporte – A jovem tenista Beatriz Nahmias, de apenas 15 anos, voltou ao Brasil com motivos de sobra para comemorar. No último domingo (14/9), a atleta amazonense conquistou duas medalhas no Torneio ITF 60, realizado em Concepción, no Chile, competição promovida pela Federação Internacional de Tênis (ITF).

Representando o programa “Manaus Olímpica”, da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), Beatriz sagrou-se campeã de duplas e alcançou o vice-campeonato de simples, demonstrando talento, disciplina e potencial de crescimento no cenário internacional do tênis.

PUBLICIDADE

Apoio fundamental para o esporte local

O desempenho de Beatriz foi possível graças ao incentivo oferecido pelo programa Manaus Olímpica, que garante a atletas de alto rendimento recursos financeiros, passagens aéreas para competições e suporte técnico. A iniciativa tem sido uma das principais ferramentas para impulsionar jovens talentos do Amazonas em modalidades diversas.

PUBLICIDADE

Leia também: Deputados do AM que votaram a favor da PEC da Blindagem recebem enxurrada de críticas nas redes sociais

“É gratificante ver que, com o apoio da Prefeitura de Manaus e do prefeito David Almeida, conseguimos dar oportunidades e fortalecer a confiança de cada esportista para alcançar grandes resultados”, destacou o secretário da Semjel, Joel Silva, ao comentar as conquistas da atleta.

PUBLICIDADE

Melhor marca da carreira

Com os resultados obtidos no Chile, Beatriz alcançou o melhor desempenho de sua carreira, subindo para a posição 545 no ranking internacional da modalidade. O avanço confirma a atleta como uma das grandes promessas do tênis brasileiro, especialmente entre os jovens talentos que começam a se destacar em competições fora do país.

PUBLICIDADE

Emocionada, Beatriz agradeceu o suporte recebido e ressaltou a importância do incentivo para que novos atletas alcancem projeção nacional e internacional. “Agradeço à Prefeitura de Manaus, ao prefeito David Almeida e à Semjel por todo o apoio. Esse incentivo foi fundamental para que eu conquistasse mais confiança no meu desempenho e alcançasse esse resultado tão importante na minha carreira”, afirmou a tenista.

Promessa para o futuro

Aos 15 anos, Beatriz Nahmias já é considerada uma das apostas do esporte amazonense e brasileiro. Com foco em treinos e competições de alto nível, a atleta segue colecionando resultados expressivos e inspira outros jovens a enxergarem o tênis como caminho de desenvolvimento esportivo e pessoal.

Relacionadas

