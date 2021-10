Testagens nas equipes de serviço para jogo Manaus FC x Ypiranga começam a ser realizadas na capital

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), realiza, neste sábado (16/10), as testagens de detecção do novo coronavírus (SARS-CoV-2) nas equipes de serviço que vão trabalhar no jogo Manaus Futebol Clube x Ypiranga, no domingo (17/10), na Arena da Amazônia.

As testagens estão sendo realizadas no Centro de Convenções do Amazonas – Vasco Vasques. A previsão é que sejam testados 900 trabalhadores das 9h às 19h deste sábado. São 10 técnicos da FVS-RCP realizando os testes de antígeno em duas salas do Vasco Vasques.

De acordo com o coordenador de testagens e gerente de Vigilância das Doenças Transmissíveis da FVS-RCP, Alexsandro Melo, o resultado dos testes são emitidos de 15 a 20 minutos após a realização da coleta nasofaríngea.

“As pessoas aguardam nos salões do centro de convenções e são chamadas para realizar o teste. Quem apresentar resultado negativo, poderá integrar as equipes de serviço e trabalhar no jogo”, afirma Alexsandro.

O assistente operacional da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Igor Lopes, foi um dos primeiros trabalhadores a chegar ao Vasco Vasques para realizar a testagem.

“É uma iniciativa importante, porque é necessário controle da disseminação da doença e nós, como estamos trabalhando, precisamos servir de exemplo para as demais pessoas que estarão presentes no evento”, disse Igor.

Critérios – A testagem é uma das exigências para que as equipes possam trabalhar no jogo Manaus x Ypiranga, às 15h (horário de Manaus) no domingo (17/10), na Arena da Amazônia. Todo o protocolo está disponível em: https://bit.ly/3n2jVyH.

Para entrar no estádio, cada pessoa deverá apresentar o ingresso, a carteira de vacinação, com o esquema vacinal completo com as duas doses ou dose única contra a Covid-19, junto a um documento oficial com foto.

Quem se vacinou com intervalo menor que 15 dias da data do jogo, ou seja, depois do dia 1° de outubro, terá que apresentar também teste antígeno ou RT-PCR negativo para Covid-19. E não será permitida a entrada na Arena com alimentos e bebidas em geral.

Referência – A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Contato telefônico da FVS-RCP (92) 2129-2500 e 2129-2502.