Teste de DNA desmente defesa de Daniel Alves e reforça estupro

Após apresentar três versões sobre o caso de agressão sexual do qual é acusado, Daniel Alves pode ser desmentido por meio de laudos forenses entregues pela polícia da Catalunha à Justiça de Barcelona, na Espanha. De acordo com testes de DNA, os resquícios de sêmen encontrados no corpo da vítima são do jogador.

As informações são do jornal espanhol El Periódico. A defesa de Daniel Alves sustenta que a mulher apenas praticou sexo oral. No entanto, nesta quarta-feira (8), outro jornal espanhol, o El Tiempo, divulgou que o jogador teria admitido pela primeira vez que houve penetração vaginal, e a defesa iria buscar provar sua inocência a partir da informação de relação consumada consensual.

De acordo com a imprensa espanhola, as amostras de sêmen coletadas no chão do banheiro da boate Sutton e no vestido da denunciante também são de Daniel.

Preso desde 20 de janeiro, o lateral-direito brasileiro entregou uma amostra de seu DNA para a investigação de forma voluntária.

Fonte: Pleno.News