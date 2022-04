Tite diz que Brasil precisa começar bem a Copa do Catar

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Agência Brasil

O Brasil precisa começar a Copa do Mundo bem, disse o técnico Tite nesta sexta-feira (1) após o sorteio dos grupos do Mundial do Catar.

A estreia do Brasil no Catar será contra a Sérvia, adversário que foi batido pelos brasileiros por 2 a 0 na Copa de 2018. No Mundial da Rússia, o Brasil estreou empatando com a Suíça por 1 a 1, gerando críticas, cobrança e desconfiança.

“A equipe tem que iniciar bem, temos essa experiência de iniciar bem, ter um nível de desempenho para projetar e crescer ao longo da competição, até para enfrentar esses níveis que vão crescendo”, afirmou o treinador brasileiro a jornalistas.

“Consolidar e crescer dentro da competição é fundamental. Nós tivemos uma pressão muito grande porque empatamos na estreia [da Copa da Rússia]”, acrescentou.

O Brasil enfrentará Sérvia, Suíça e Camarões pelo Grupo G da Copa do Mundo do Catar, após definição realizada por sorteio nesta sexta-feira em Doha (Catar).

Em 2018, a Costa Rica era a outra seleção do grupo do Brasil.

O futebol suíço vem evoluindo a cada ano e nas Eliminatórias para o Catar se classificou em primeiro lugar de um grupo que tinha a tetracampeã mundial Itália. Os italianos acabaram eliminados na repescagem pela Macedônia do Norte.

Já a Sérvia avançou no grupo que tinha como favorita a seleção de Portugal, de Cristiano Ronaldo. A classificação dos sérvios ocorreu após uma vitória sobre os portugueses, fora de casa, na última rodada das Eliminatórias europeias.

Os camaroneses garantiram vaga no Catar com uma vitória fora de casa sobre a Argélia, no último lance da prorrogação.

O Brasil fará sua estreia contra a Sérvia no dia 24 de novembro, enfrentará a Suíça no dia 28 e depois encerrará a participação na primeira fase da competição contra Camarões em 2 de dezembro.