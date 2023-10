Tite é apresentado oficialmente como técnico do Flamengo

O Flamengo anunciou oficialmente, na tarde de segunda-feira (16), a contratação de Adenor Leonardo Bachi, mais conhecido como Tite, como seu novo treinador. Tite, que recentemente comandou a seleção brasileira na Copa do Catar de 2022, torna-se o terceiro técnico da equipe carioca nesta temporada, sucedendo o português Vitor Pereira e o argentino Jorge Sampaoli.

Embora tenha realizado sua primeira coletiva de imprensa nesta segunda-feira, Tite já havia iniciado seus trabalhos com o Flamengo na terça-feira anterior, em 10 de outubro. Ele assinou um contrato com o clube até o final de 2024 e iniciou seu trabalho rapidamente. Tite comentou: “Esse período desde a minha chegada durante a Data Fifa permitiu que eu conhecesse mais as pessoas, os funcionários e os jogadores. Também tive a oportunidade de me conectar com três deles através de videoconferências. Logo em seguida, implementamos rapidamente os treinamentos das fases ofensivas e defensivas, bem como as jogadas de bola parada.”

Ao ser questionado sobre sua motivação para retornar ao trabalho com um clube brasileiro ainda este ano, Tite enfatizou o desafio que o Flamengo representa. Ele mencionou o tamanho da torcida, a estrutura do clube e a qualidade do grupo de jogadores como fatores determinantes para sua decisão: “A torcida, a estrutura, o grupo de jogadores que atuam de forma muito talentosa foram fatores importantes na minha decisão. Inicialmente, não planejava assumir uma equipe nesta temporada, mas a necessidade e o desafio profissional me atraíram. Além disso, o Rio de Janeiro é um estado no qual nunca trabalhei, e tudo isso me motiva.”

Os torcedores do Flamengo estão ansiosos para ver o que Tite pode trazer à equipe em sua nova fase como treinador do clube.