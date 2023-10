Tite é confirmado como novo técnico do Flamengo em 2023

O ex-treinador da Seleção Brasileira, Tite foi confirmado como o novo técnico do Flamengo. A oficialização da contratação está prestes a acontecer, já que seus representantes chegaram a um hotel na zona Oeste do Rio de Janeiro nesta manhã de segunda-feira (9) para concretizar o acordo com o clube da Gávea.

No hotel, Marcos Braz, o executivo Bruno Spindel e Diogo Lemos, membro do conselho de futebol do Flamengo, receberam Gilmar Veloz e Gilmar Veloz Filho, representantes do treinador, para finalizar a negociação.

Em uma breve conversa com o ge (Globo Esporte), Braz expressou sua satisfação com o entendimento.

“O Flamengo está muito contente com nossa escolha e com a aceitação dele. Ele foi extremamente compreensivo e correto conosco. As conversas foram diretas e francas, e acredito que chegamos a um acordo sólido e a um desfecho excelente”, disse o diretor.

Após as conversas, os principais entraves financeiros foram superados, principalmente as questões de bônus e premiações.

Também ficou tudo bem alinhado em relação ao tempo de contrato, que será até o encerramento da temporada 2024.

Tite vai chegar ao Fla acompanhado de uma comissão técnica formada por cinco membros.

