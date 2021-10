Tombense vence Manaus FC de virada e conquista acesso inédito à Série B do Brasileirão

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O Tombense venceu o Manaus na tarde deste sábado (30), de virada, por 2 a 1, na Arena da Amazônia, em jogo válido pela 5ª rodada do Quadrangular Final da Série C. Com o resultado, o Carcará vai disputar, pela primeira vez em sua história, a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro.

Continua depois da Publicidade

O Manaus abriu o placar com gol de cabeça de Rafhael Lucas, aos 32 minutos, mas cedeu empate ao Tombense aos 38 do 1º tempo. No 2º tempo o jogo seguiu tranquilo, mas o time mineiro conseguiu o gol da virada logo no fim, aos 47 minutos.

Com o resultado, o Carcará lidera o Grupo D com dez pontos. Na competição, foram 23 jogos, sendo nove vitórias, dez empates e quatro derrotas. A equipe ainda vai enfrentar o Ypiranga-RS, no próximo domingo (7), às 16h, em Tombos, pela 6ª rodada do Quadrangular Final, em jogo que vai confirmar o acesso; se vencer, o Tombense estará na final.

FIM DE JOGO!!!! Continua depois da Publicidade O TOMBENSE VIRA O JOGO EM CIMA DO MANAUS, NO ÚLTIMO MINUTO. E ESTÁ NA SERIE B. Desculpa, não sei oq escrever pic.twitter.com/j6YEec3v4l Continua depois da Publicidade — Tombense F.C. (@TTombense) October 30, 2021