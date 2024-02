Torcedores do Vasco da Gama lotam o Aeroporto de Manaus a espera de jogadores

Notícias de Manaus – Torcedores do Vasco da Gama lotaram o Aeroporto Internacional de Manaus, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus, nesta quarta-feira (7). A expectativa é para receber os jogadores que vão jogar contra o Audax – RJ na noite desta quinta-feira (8).

”Isso aqui não é nem a metade da torcida do Vasco em Manaus. Se você é torcedor do Vasco venha para o Aerovasco dar esse apoio ao nosso time”, relatou um torcedor.

Em jogo que vai ser realizado na Arena da Amazônia, em Manaus, o Vasco encara o Audax nesta quinta-feira (8), às 21h15. A partida é válida pela sétima rodada do Campeonato Carioca e será a terceira vez que o time da capital viajará para fora do Rio no estadual. O retrospecto longe de casa não é bom. Até aqui, um empate por 2×2 contra o Bangu e uma derrota por 2×0 para o Nova Iguaçu.

De acordo com os organizadores locais da partida,mais de 20 mil bilhetes para o duelo já foram vendidos.

Torcedores do Vasco lotam Aeroporto de Manaus a espera do time

*Redação AM POST