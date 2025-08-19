Torcedores invadem CT do Santos e cobram Neymar após goleada histórica

Notícias de Esporte – O clima ficou tenso nesta terça-feira (19/08) no CT Rei Pelé, após um grupo de torcedores do Santos invadir o local e confrontar diretamente Neymar e outros jogadores. O episódio ocorreu em meio à forte pressão pela derrota histórica de 6 a 0 sofrida diante do Vasco, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

Neymar, camisa 10 da equipe, esteve presente ao lado do diretor executivo de futebol, Alexandre Mattos, para tentar dialogar com os manifestantes. Durante a conversa, marcada por cobranças e clima de hostilidade, o craque afirmou estar “tentando mudar” a situação da equipe. No entanto, as respostas dos torcedores foram duras, incluindo a frase: “Se você chora, imagina o resto”, em referência às lágrimas do jogador após a goleada, quando foi consolado por Fernando Diniz no MorumBis.

Um dos líderes da torcida organizada elevou o tom ao cobrar mais postura dos atletas, afirmando que o elenco mereceria até um “tapa na cara de mão aberta”, diante da apatia mostrada em campo.

A invasão começou quando os torcedores quebraram um portão de acesso ao estacionamento e entraram utilizando rojões e gritos contra a diretoria e os atletas. Apesar da rápida chegada da Polícia Militar, os manifestantes conseguiram alcançar a área destinada aos carros dos jogadores.

O confronto ocorreu justamente no dia de reapresentação do elenco, após dois dias de folga. Durante o protesto, os torcedores exigiram uma reação imediata da equipe e mudanças na postura dentro de campo. Enquanto a diretoria busca um novo técnico, o time será comandado interinamente por Matheus Bachi, auxiliar de Cleber, até o jogo contra o Bahia, no próximo domingo, na Arena Fonte Nova.