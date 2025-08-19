A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Esporte

Torcedores invadem CT do Santos e cobram Neymar após goleada histórica

Torcida organizada quebrou portão do CT Rei Pelé e exigiu mudança de postura do elenco após goleada para o Vasco.

Por Beatriz Silveira

19/08/2025 às 22:58

Ver resumo

Notícias de Esporte – O clima ficou tenso nesta terça-feira (19/08) no CT Rei Pelé, após um grupo de torcedores do Santos invadir o local e confrontar diretamente Neymar e outros jogadores. O episódio ocorreu em meio à forte pressão pela derrota histórica de 6 a 0 sofrida diante do Vasco, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

PUBLICIDADE

Neymar, camisa 10 da equipe, esteve presente ao lado do diretor executivo de futebol, Alexandre Mattos, para tentar dialogar com os manifestantes. Durante a conversa, marcada por cobranças e clima de hostilidade, o craque afirmou estar “tentando mudar” a situação da equipe. No entanto, as respostas dos torcedores foram duras, incluindo a frase: “Se você chora, imagina o resto”, em referência às lágrimas do jogador após a goleada, quando foi consolado por Fernando Diniz no MorumBis.

Um dos líderes da torcida organizada elevou o tom ao cobrar mais postura dos atletas, afirmando que o elenco mereceria até um “tapa na cara de mão aberta”, diante da apatia mostrada em campo.

PUBLICIDADE

Leia também: IML busca familiares de homem vítima de agressão física que morreu em Manaus

A invasão começou quando os torcedores quebraram um portão de acesso ao estacionamento e entraram utilizando rojões e gritos contra a diretoria e os atletas. Apesar da rápida chegada da Polícia Militar, os manifestantes conseguiram alcançar a área destinada aos carros dos jogadores.

O confronto ocorreu justamente no dia de reapresentação do elenco, após dois dias de folga. Durante o protesto, os torcedores exigiram uma reação imediata da equipe e mudanças na postura dentro de campo. Enquanto a diretoria busca um novo técnico, o time será comandado interinamente por Matheus Bachi, auxiliar de Cleber, até o jogo contra o Bahia, no próximo domingo, na Arena Fonte Nova.

 

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Brasil

Técnico morre esmagado em elevador durante manutenção em condomínio

O funcionário foi consertar o elevador social mas entrou no local errado.

há 14 minutos

Brasil

Jovem confessa mutilação de cavalo em Bananal e diz estar arrependido

Andrey Queiroz alegou ter cometido o ato em estado de embriaguez, mas versão é contestada por testemunhas.

há 1 hora

Brasil

Veja últimos momentos de jovem que foi arrastada de baile funk e morta após se recusar a ficar com traficante

Assassinato de Sther Barroso, de 22 anos, reacende debate sobre violência e opressão nas comunidades cariocas.

há 1 hora

Polícia

Mulher grávida é esfaqueada pelo companheiro e luta pela vida em Manaus

O crime ocorreu dentro da casa onde os dois viviam.

há 2 horas

Polícia

Polícia captura cinco foragidos em operações em Manaus e Parintins

Prisões ocorreram em bairros da zona norte de Manaus e em Parintins, incluindo suspeitos de homicídio e tráfico de drogas.

há 2 horas