UFC: Amazonense Ketlen Vieira vence Holm em Vegas por decisão dividida e se emociona no octógono

Após cinco rounds de uma luta muito disputada e nervosa, a peso-galo a amazonense Ketlen Veira conseguiu de virada uma vitória surpreendente sobre a ex-campeã da categoria Holly Holm no UFC Las Vegas 55. Alternando bons e maus momentos na disputa, a brasileira derrotou a rival por decisão dividida dos juízes (48-47, 47-48 e 48-47), e chorou muito ao ouvir o resultado ser anunciado.

A luta começou com Holly Holm chutando as pernas de Ketlen Vieira. A brasileira mantinha a mão direita junto ao rosto, para prevenir os chutes altos da americana. Holm encurtou a distância e levou a brasileira para a grade, e Ketlen reagiu tentando derrubá-la, mas a americana resistiu. A luta se manteve na grade, com as duas lutadoras trocando joelhadas e socos no clinche até o intervalo.

Ketlen Vieira voltou para o segundo round buscando um chute alto, que foi defendido por Holly Holm. A americana mantinha a estratégia de chutas as pernas da brasileira, que respondia com diretos de direita. Vieira aplicou uma bela queda no centro do octógono, mas Holm encaminhou-se para a grade para se levantar, mesmo recebendo golpes no rosto. Ao tentar uma derrubada, viu a brasileira encaixar um estrangulamento. A americana resistiu muito, e acabou se livrando da posição. A luta seguiu na grade até o fim do round.

Holly Holm reiniciou a luta buscando atacar Ketlen Vieira com uma “blitz” de diretos, mas recebeu um cruzado de direita da brasileira e sentiu. Vieira tentou um chute alto que passou muito perto da cabeça da americana, que voltou a travar a luta na grade. Mas a brasileira, desta vez, desvencilhou-se rapidamente. Holm voltou a insistir na estratégia, mas recebeu joelhadas na barriga. A luta voltou a ser disputada à distância nos 30s finais do round, e Vieira conseguiu conectar um direto de direita na americana.

Após receber uma bronca do treinador Dedé Pederneiras, que a instruiu a partir para a luta aberta, Ketlen Vieira voltou para o quarto round apostando no boxe, e conectou bons golpes em Holly Holm. A americana sentia os golpes e evitava se aproximar. Mas, de longe, Holm acertou um golpe na linha de cintura, tirando o equilíbrio da brasileira, que caiu e se levantou rapidamente. Vieira foi para o ataque no minuto final do round e conectou bons golpes na americana, que absorveu todos.

Ketlen Vieira partiu para o ataque a Holly Holm no quinto round. Um chute alto e uma cotovelada conectados na americana, que passou a manter a brasileira distante com chutes na linha de cintura. Holm travou a luta no centro do octógono, mas a brasileira se afastou e evitou o jogo de grade da americana, que respondeu com três chutes seguidos. Vieira conectou um uppercut de direita, mas Holm voltou a levar a luta para a grade, e controlou a luta nos segundos finais.

A decisão dos juízes no combate foi acirrada e, depois de cinco rounds, o resultado do confronto ficou com o seguinte placar em cada parte da luta: 48-47, 47-48 e 48-47. Depois que acabou e o árbitro anunciou a a vitória de Ketlen Vieira no UFC, ela desabou e saiu visivelmente emocionada com o resultado diante de Holly Holm.

even andre pederneiras thought Ketlen Vieira was down 3-1 pic.twitter.com/gsErmslw4G — Kevin Thang (@Skip2MyJays) May 22, 2022

Depois da luta, a americana concedeu entrevista e se mostrou irritada com a decisão dos juízes em dar a vitória para Ketlen Vieira. Holm sonhava com a conquista deste combate para lutar diretamente pelo cinturão peso-galo e demonstrou grande incômodo com a derrota para a brasileira. Segundo Holly, ela venceu e merecia ter esse reconhecimento.

“Eu busquei o nocaute e ela só ficou amarrando a luta. Ela é a ‘filha do pastor’, mas sou eu que levo nome de Jesus ao octógono. Ela é hall da fama do boxe e uma excelente kickboxer. Quando ela sentiu a minha mão, começou me agarrar, e eu fiz um camp para que eu a agarrasse. Isso me confundiu, mas eu sabia que Deus me daria essa vitória. Ouçam todos, eu sou a próxima campeã desta divisão”, disparou Ketlen Vieira após a luta.

