UniNilton Lins conhece adversários para a etapa norte da Superliga C de vôlei em Manaus

Notícias de esporte – A menos de duas semanas da estreia na Etapa Norte da Superliga C de Vôlei, as equipes masculina e feminina da Associação Atlética Nilton Lins finalmente sabem quem serão seus adversários na competição que acontece entre 3 e 7 de agosto.

Os jogos masculinos, no ginásio do Sesc em Rio Branco (Acre), terão o time amazonense enfrentando Náutico (RR) e Vôlei Orgulho (RO) no Grupo B.

No feminino, que disputa a Superliga C pela primeira vez, as amazonenses encaram Remo (PA), Ferroviário (RO) e Azul Mania (RR) no Grupo A. As partidas ocorrerão no Ginásio Poliesportivo Eduardo Lima e Silva, em Porto Velho (RO).

Os técnicos Harlei Barroncas e Sander Santos já estudam os rivais para montar estratégias visando a classificação para a etapa nacional e o acesso à Superliga B 2025/2026.

O técnico Sander ressaltou a força das equipes adversárias, destacando a tradição do Remo e o desempenho constante do Ferroviário.

Os atletas da Nilton Lins participam do Programa de Incentivo ao Esporte, que oferece bolsas, suporte técnico e uniformes, reforçando o compromisso da universidade com o esporte e a formação dos estudantes.