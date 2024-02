Vasco abre o placar contra o Audax-RJ em jogo na Arena da Amazônia

Notícias de Manaus – Para a alegria dos torcedores do Vasco da Gama, o time já saiu na frente e abriu o placar do jogo contra o Audax-RJ na Arena da Amazônia na noite desta quinta-feira (8). O primeiro gol do jogo foi aos 34 minutos do primeiro tempo do jogador David.

Na jogada, o Vasco rouba a bola no meio de campo, Galdames puxa o contra-ataque e entrega na esquerda para David. O camisa 7 domina, vai para cima da marcação, ajeita para a canhota e atinge o gol do Audax.

Após empate com o Flamengo na última rodada, o Vasco busca uma vitória sobre o Audax para voltar à zona de classificação do Campeonato Carioca. O jogo é válido pela sétima rodada.

O gol fez os torcedores vibrarem no estádio. Os jogadores foram recebidos com uma verdadeira festa em Manaus.

