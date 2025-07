Vasco empata com Internacional em jogo dramático em Porto Alegre

Notícias de esporte – Neste domingo (27), o Vasco da Gama enfrentou o Internacional em Porto Alegre pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, resultando em um empate emocionante de 1 a 1.

Rayan abriu o placar para o Vasco no primeiro tempo, aproveitando a superioridade da equipe na primeira etapa.

PUBLICIDADE

No entanto, a situação mudou drasticamente quando o goleiro Léo Jardim foi expulso no segundo tempo, deixando a equipe em desvantagem numérica.

O Internacional, pressionando em busca do empate, encontrou seu gol através de Carbonera nos minutos finais, garantindo um ponto valioso para os gaúchos.

Com o resultado, o Vasco chegou a 15 pontos, subindo para a 16ª posição e saindo da zona de rebaixamento, enquanto o Inter, com 19 pontos, ocupa o 10º lugar na tabela.

PUBLICIDADE

Ambas as equipes se preparam agora para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Vasco enfrentará o CSA na próxima quarta-feira, enquanto o Internacional receberá o São Paulo no dia 3.

O Vasco, após o empate, se sentirá motivado para enfrentar o Mirassol no dia 2, buscando consolidar sua recuperação na competição.