Vasco entra no G4 do Carioca após superar Botafogo em clássico

No mais emocionante clássico carioca de 2024 até agora, o Vasco ganhou do Botafogo por 4 a 2, de virada, neste domingo (18), pela 9ª rodada do Campeonato Carioca, e entrou na zona de classificação para a fase eliminatória.

No primeiro tempo, no Nilton Santos, o Botafogo saiu na frente com um belo gol de Eduardo, mas o jogador chileno Galdames empatou para o Vasco aproveitando um passe de Payet.

PUBLICIDADE

Na segunda etapa, foram marcados quatro gols. O Vasco virou logo no início, com o lateral Lucas Piton, e ampliou com dois gols de Vegetti, sendo um deles de pênalti. Eduardo marcou novamente, desta vez com um golaço de bicicleta, e diminuiu a diferença.

Situação na tabela e próximos jogos

Com o desfecho, os adversários trocam de posição na tabela do Campeonato Carioca. O Vasco entra no grupo dos quatro primeiros e assume a terceira colocação, com 16 pontos, enquanto o Botafogo desce para o 5º lugar, com 14, faltando dois jogos para o encerramento da Taça Guanabara.

PUBLICIDADE

O Vasco enfrentará o Volta Redonda na próxima rodada do Campeonato Carioca, no próximo sábado (24), em Cariacica. Por sua vez, o Botafogo iniciará sua jornada na fase preliminar da Libertadores na quarta-feira (21), contra o Aurora, na altitude de Cochabamba, na Bolívia.

Redação AM POST