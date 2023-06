Vasco pode levar duelo com o Cuiabá pela Série A para a Arena da Amazônia

O Vasco estuda a mudança de palco com relação ao confronto com o Cuiabá, pela 12ª rodada da Série A. Em um primeiro momento, o duelo que ocorreria em São Januário pode ser levado para a Arena da Amazônia. A informação é do canal ‘Atenção Vascaínos’. O clube analisa a possibilidade pela grande contração de torcedores em Manaus.

Desse modo, o Cruz-Maltino em teoria, conseguiria ter um lucro maior com bilheteria. A princípio, o compromisso com o Dourado está marcado para ocorrer no dia 26 de junho, às 20h. Caso haja a alteração de local, o horário e a data também podem sofrer modificações. Contudo, o Vasco ainda não oficializou o pedido.

Uma saída do Rio de Janeiro é também considerada pelo retrospecto ruim do Vasco pela Séria A jogando na Colina Histórica. Afinal, nas duas partidas na competição sofreu derrotas para Bahia e Santos. Além disso, o técnico Mauricio Barbieri citou o ambiente adverso que o Vasco vem encontrando nesta temporada, após o revés para o Peixe.

“Está escrito nos muros do estádio que São Januário é um ambiente hostil. E em alguns momentos o ambiente está mais hostil para nós mesmos do que aos adversários. Mas só vamos reverter isso com resultados positivos”, apontou o comandante.

Próximos jogos do Vasco na Série A

No Brasileirão, o Cruz-Maltino ainda tem três partidas antes deste encontro. O clássico com o Flamengo, na próxima segunda-feira (05), como mandante no Maracanã. Em seguida, vai enfrentar o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Depois volta a ter uma partida em casa e recebe o Goiás.

A última vez que o Vasco atuou na Arena da Amazônia foi na temporada passada. Na ocasião, foi o visitante da partida, já que a ideia do Guarani vendeu o mando para Manaus com o objetivo de invertê-lo. No caso, ter a predominância de torcedores adversários, porém ter uma renda maior com a bilheteria. A partida acabou ficando no empate por 0 a 0, em duelo válido pela oitava rodada da Série B.

