Vasco vence Botafogo em jogo intenso pelas quartas da Copa do Brasil

Notícias de esporte – O Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, foi cenário de um clássico cheio de emoção entre Botafogo e Vasco, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, na noite desta quinta-feira (11).

PUBLICIDADE

O confronto terminou empatado em 1 a 1, resultado que levou a decisão para os pênaltis, em um jogo marcado por alternância de domínio, falhas defensivas e grande atuação das torcidas.

O Vasco saiu na frente com Nuno Moreira, que aproveitou rebote após cobrança de falta de Philippe Coutinho. O gol deu novo ânimo à equipe de Fernando Diniz, que buscava na Copa do Brasil uma forma de salvar a temporada.

PUBLICIDADE

O Botafogo reagiu ainda no primeiro tempo: Joaquín Correa sofreu pênalti, e Alex Telles converteu com segurança, reacendendo a festa da torcida alvinegra.

O segundo tempo foi igualmente disputado, com chances para os dois lados. Coutinho e Matheus Martins perderam oportunidades claras para o Vasco, enquanto Arthur Cabral e Savarino quase garantiram a virada do Botafogo.

O equilíbrio se manteve até o apito final, levando a decisão para as penalidades.

PUBLICIDADE

Dentro e fora de campo, o clima foi de tensão e intensidade. A torcida alvinegra chegou a causar um princípio de incêndio nas arquibancadas, refletindo a paixão que tomou conta do Nilton Santos.

LEIA MAIS: Veja as 396 vagas de emprego disponíveis para esta sexta-feira em Manaus

Agora, a definição do semifinalista contra o Fluminense dependerá da precisão nas cobranças de pênalti.