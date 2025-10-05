Vasco vence Vitória por 4 a 3 em jogo eletrizante na Colina

Notícias de esporte – Neste domingo (5) o Vasco teve o jogo mais emocionante da temporada, a vitória veio na base da insistência e nos acréscimos, explodindo a torcida em São Januário.

PUBLICIDADE

Após duas viradas, seis gols e uma expulsão, o jovem GB, promessa da base cruz-maltina, marcou o gol da vitória por 4 a 3, assegurando três pontos essenciais para o time de Fernando Diniz.

Nuno Moreira, Rayan (duas vezes) e GB foram os autores dos gols do Vasco, enquanto Cantalapiedra, Lucas Halter e Raul Cáceres marcaram para o Vitória.

Com o resultado, o Vasco alcançou 33 pontos, ficando a oito do Bahia, que abre a zona de rebaixamento, e a sete do G6.

PUBLICIDADE

O time começou bem, abrindo o placar logo cedo com Nuno Moreira, mas depois caiu de ritmo, facilitando o empate do Vitória ainda no primeiro tempo. Os visitantes ainda viraram com gols de Cantalapiedra e Halter, deixando os vascaínos vaiados.

No segundo tempo, o Vasco voltou mais ofensivo. Rayan marcou duas vezes, incluindo um pênalti, para virar o jogo. O Vitória até empatou novamente, com Cáceres, após o time ficar com um jogador a menos por expulsão de Halter.

LEIA MAIS: Perseguição policial termina com PM ferido e suspeito preso no bairro Alvorada em Manaus

Nos minutos finais, a pressão do Vasco resultou no gol decisivo de GB, que recebeu cruzamento de Piton e garantiu a vitória no sufoco.