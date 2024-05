Vasco volta a vencer no Brasileirão e ganha fôlego na competição

Neste domingo (12), o Vasco conquistou uma vitória importante por 2 a 1 sobre o Vitória, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, realizada em São Januário, no Rio de Janeiro. Os gols da partida foram marcados no segundo tempo, com Maicon e Vegetti balançando as redes pelo Vasco, e Iury Castilho descontando para o Vitória.

Com essa vitória, o Vasco encerrou uma sequência de quatro derrotas consecutivas na competição e deixou a zona de rebaixamento, ocupando agora a 13ª posição na tabela, com seis pontos conquistados. Já o Vitória permanece em uma posição delicada, sendo o 19º colocado, com apenas um ponto até o momento.

O jogo teve um primeiro tempo equilibrado, com poucas chances claras de gol para ambas as equipes. No entanto, o Vasco dominou o início do segundo tempo e abriu o placar aos quatro minutos com Maicon, que marcou de cabeça. Pouco depois, aos 10 minutos, Vegetti ampliou para o Vasco após cruzamento de Payet.

O Vitória tentou reagir na parte final do jogo e chegou a criar boas oportunidades, acertando a trave com Iury Castilho. Foi o próprio Iury Castilho que descontou para o Vitória aos 43 minutos, aproveitando um rebote na área. No entanto, a reação foi interrompida pela expulsão de Camutanga, do Vitória, aos 46 minutos, após uma agressão.

Destaque para o retorno de Payet ao time titular do Vasco. O francês, que estava lesionado, voltou antes do esperado e foi peça importante na vitória da equipe.

O próximo desafio do Vasco será um clássico contra o Flamengo, marcado para o próximo sábado (18). Já o Vitória enfrentará o Atlético-GO também no sábado, buscando reverter a situação na competição.

Redação AM POST