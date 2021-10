Veja a escalação de jogadores para o jogo Brasil x Uruguai em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Brasil x Uruguai se enfrentam nesta quinta-feira (14), às 20h30 (horário de Manaus), na Arena da Amazônia, em Manaus. Os portões para a entrada do público se abrem a partir das 17h30. A partida válida pela 12ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo 2022 terá a presença de 14 mil torcedores.

A Seleção perdeu os 100% de aproveitamento ao empatar na última rodada com a Colômbia, mas segue invicta e muito perto de garantir a classificação antecipada para a Copa do Mundo de 2022.

Para o confronto diante dos uruguaios, o técnico Tite esboçou diversas mudanças em relação ao time que começou a partida contra a Colômbia, no último domingo (10), quando a seleção perdeu os 100% de aproveitamento ao empatar por 0 a 0. O técnico testou a movimentação de duas formações com dez jogadores de linha cada. Se mantiver essa tendência de distribuição, o time titular teria cinco alterações. Primeiro sairiam os defensores Danilo, Marquinhos e Éder Militão [que é ausência certa por conta de uma lesão na coxa direita], substituídos por Emerson Royal, Thiago Silva e Lucas Veríssimo. No gol Alisson daria lugar a Ederson. Enquanto no ataque Gabriel Barbosa perderia a vaga para Raphinha.

O jogador do Leeds, por sinal, foi um dos destaques da equipe nas duas últimas apresentações, diante de Venezuela e Colômbia. Ele tem agradado o técnico Tite, que procura pelos melhores parceiros para Neymar.

Cobrança no Uruguai

Pelo lado do Uruguai, o momento é de cobrança, já que a equipe teve atuação irreconhecível na derrota por 3 a 0 para a Argentina, também no último domingo. Atualmente, a Celeste é a quarta colocada nas Eliminatórias, posição que asseguraria a última das quatro vagas diretas do continente para a Copa de 2022. No entanto, com 16 pontos em 11 jogos, e aproveitamento abaixo de 50% na competição, as performances uruguaias não têm gerado confiança nos torcedores.

Para o duelo com o Brasil, Óscar Tabárez deve promover o retorno do astro Edinson Cavani à equipe titular, para retomar a dupla com Luis Suárez. Por outro lado, ele não contará mais uma vez com Giorgian De Arrascaeta. O jogador do Flamengo se lesionou na partida contra a Colômbia, na última quinta-feira (7).

No primeiro turno, o Brasil foi até Montevidéu e venceu o Uruguai por 2 a 0, gols de Arthur e Richarlison.

Confira a escalação:

BRASIL – Éderson; Emerson, Lucas Veríssimo, Thiago Silva e Alex Sandro; Fabinho, Fred e Lucas Paquetá; Raphinha, Gabriel Jesus e Neymar. Técnico: Tite.

URUGUAI – Muslera; Nández, Coates, Godín e Piquerez; Federico Valverde, Matías Vecino, Bentancur e De la Cruz; Luis Suárez e Edinson Cavani. Técnico: Óscar Tabárez.