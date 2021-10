Veja lista do 11º sorteio para o jogo Brasil x Uruguai em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Confira a lista com os contemplados no 11º sorteio, realizado nesta segunda-feira (11/10)

No total, a campanha Vacina Premiada está sorteando 3 mil ingressos para o clássico sul-americano entre Brasil e Uruguai. O jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo acontece no dia 14 deste mês, na Arena da Amazônia, em Manaus.

Será a primeira partida da Seleção com a presença de público, no Brasil, desde o início da pandemia de Covid-19. Os bilhetes sorteados são uma contrapartida da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o Estado, sem custo para o Governo do Amazonas.

A lista de contemplados também está disponível no site www.vacinapremiada.am.gov.br.