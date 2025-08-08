Veja quanto cada clube classificado as quartas de final da Copa do Brasil 2025 faturou em premiações

Notícias do Brasil – Mais do que o título, a Copa do Brasil 2025 se tornou uma competição estratégica para clubes de todas as divisões por causa das premiações milionárias distribuídas em cada fase. Neste ano, os oito times classificados para as quartas de final já acumularam valores que ultrapassam os R$ 10 milhões, um montante que transforma o torneio em uma verdadeira mina de ouro, especialmente para os clubes com maior regularidade.

O Athletico-PR é o maior exemplo disso. Único representante da Série B entre os classificados, o Furacão soma R$ 13.615.875 em premiações acumuladas até aqui. A quantia é superior à de muitos clubes da Série A que também seguem vivos na competição, como Bahia, Botafogo, Corinthians e Cruzeiro, todos com R$ 10.694.250 em cotas recebidas.

A diferença de valores se explica pelo regulamento. Enquanto o Athletico-PR iniciou sua trajetória ainda na primeira fase, os quatro clubes citados entraram apenas na terceira fase, por critérios como participação na Libertadores ou colocação no Campeonato Brasileiro de 2024. Como consequência, esses clubes deixaram de receber as cotas pagas nas duas primeiras etapas do torneio.

Já clubes como Atlético-MG, Fluminense e Vasco, que também começaram desde a primeira fase e são da Série A, já garantiram R$ 14.112.000 cada, até as quartas de final. A diferença sutil em relação ao Athletico-PR (R$ 496.125) se dá por conta das faixas diferenciadas de premiação entre clubes da elite e os das divisões inferiores.

A partir de agora, a disputa se intensifica não apenas em campo, mas também fora dele. A classificação para as semifinais vai render uma nova cota de R$ 9.922.500 para cada time vencedor. E, na decisão, os números sobem de forma ainda mais impressionante: o campeão da Copa do Brasil 2025 vai embolsar R$ 77.175.000, enquanto o vice-campeão ficará com R$ 33.075.000.

Ou seja, um clube que chegar à final após disputar todas as fases pode ultrapassar facilmente os R$ 100 milhões em receita apenas com premiações. Esse valor supera os orçamentos inteiros de muitos clubes da Série B e até mesmo de alguns da Série A, tornando o torneio uma alternativa viável para equilibrar contas e investir em reforços.

O sorteio dos confrontos das quartas de final será realizado na próxima terça-feira (12/08), às 10h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Sem restrições de chaveamento, qualquer confronto será possível, o que aumenta a expectativa por clássicos e duelos de peso já nesta fase.

A competição, que antes era tratada por muitos clubes como secundária, se transformou em uma das mais importantes do calendário nacional — não só pela vaga na Libertadores que oferece ao campeão, mas principalmente pelo impacto financeiro que proporciona ao longo de sua disputa.

Com cada fase representando um salto significativo de receita, a Copa do Brasil 2025 se consolida como uma competição onde a regularidade e o planejamento esportivo e financeiro andam lado a lado. E os clubes que souberem aproveitar essa engrenagem poderão colher os frutos tanto no campo quanto nas finanças.