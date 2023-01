Veja vídeo: Antes de morrer, Pelé declarou ser torcedor do Vasco

Redação AM POST*

Apesar de ter feito história com a camisa do Santos, Pelé nunca escondeu que seu coração batia forte pelo Vasco. Torcedor da Cruz de Malta desde a infância, o eterno camisa 10 foi homenageado em vida pelo clube e, aos 80 anos, recebeu o título de sócio-honorário. O craque morreu dia 29 de dezembro de 2022 após enfrentar um câncer no cólon e passar um período internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Pelé afirmou em uma entrevista em 2020 que torcia para o Vasco, do Rio de Janeiro.

Em 1957, em um combinado montado para um amistoso Santos x Vasco, o então garoto de 16 anos jogou pelo clube carioca em uma partida considerada essencial para sua primeira convocação à seleção brasileira, que ocorreu dias depois.

“Se eu tivesse que escolher um clube para ter jogado, eu escolheria o meu Vasco. Mas eu defendi o Vasco, mesmo que por poucos jogos. Foi o time que me deu essa oportunidade. Foi lá que eu me tornei conhecido no mundo todo”, afirmou ao canal Pilhado, do YouTube (veja o vídeo abaixo).

“Fui não, sou Vasco”, acrescentou.

A predileção pelo time do Rio se deu, segundo ele, porque um amigo de seu pai, o centroavante Marinho, foi jogar no Vasco e, por isso, o menino Edson Arantes do Nascimento, futuro Rei do Futebol, passou a gostar do clube.

O Vasco, em sua homenagem após a morte do ex-jogador, no dia 29 de dezembro, o chamou de “grande vascaíno de coração”.