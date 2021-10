Veja vídeo: Brasil termina primeiro tempo vencendo Uruguai por 2 a 0 na Arena da Amazônia

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A seleção uruguaia no conseguiu evitar no primeiros minutos do jogo os gols brasileiros, marcados por Neymar e Raphinha, e foi para o vestiário com a derrota de 2 x 0, no primeiro tempo do jogo realizado na Arena da Amazônia, em Manaus.

A partida válida pela 12ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo 2022 conta com a presença de 14 mil torcedores.

Terráqueos, isso aqui da bem bonito de ver. Admitam. | @tvglobo 🎥📺 | 🇧🇷 @CBF_Futebol pic.twitter.com/HpqR9z3OvV
— André Gallindo #TomeA2ªdose💉 (@andregallindo) October 15, 2021

Começamos bem! Neymar guardou o primeiro da Seleção e foi pra galera. Assista a Brasil 1 x 0 Uruguai https://t.co/bhA0dCynIO pic.twitter.com/Xq0CetUD1a
— ge (@geglobo) October 15, 2021