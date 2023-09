Veja vídeo: Confusão e agressões marcam partida entre Amazonas FC e Paysandu pela Série C do Brasileirão

Cenas lamentáveis chocaram os espectadores durante o final da partida entre o Amazonas FC e o Paysandu, válida pela Série C do Campeonato Brasileiro, ocorrida no último sábado (9), na Arena da Amazônia. Membros da diretoria do clube amazonense se envolveram em uma briga que resultou em agressões físicas a jogadores e integrantes da comissão técnica do Papão da Curuzu.

O incidente, que foi amplamente registrado por vídeos gravados por torcedores nas arquibancadas do estádio, teve seu epicentro na entrada do túnel que dá acesso aos vestiários. O clima tenso se instaurou após o Amazonas FC sofrer sua segunda derrota consecutiva no quadrangular final da Série C do Brasileiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nas imagens, é possível observar o supervisor de futebol do Amazonas FC, Frank Bernardo, desferindo um soco no queixo de um membro da comissão técnica do Paysandu, resultando em sua queda imediata. Em seguida, o zagueiro Naylhilor, do Paysandu, também é agredido com um soco no nariz. Embora as imagens não tenham capturado claramente o agressor do jogador do Papão, testemunhas oculares e o próprio atleta apontaram o presidente do Amazonas FC, Wesley Couto, como autor da agressão.

O incidente foi registrado pelo árbitro na súmula do jogo, onde é mencionado que Wesley Couto foi o responsável por desferir o soco em Naylhilor. Além das agressões, o presidente da Onça-pintada também é citado por tentar invadir o vestiário dos árbitros, utilizando socos e pontapés, além de proferir xingamentos contra a equipe de arbitragem.

As repercussões da confusão durante o duelo Amazonas FC x Paysandu podem resultar em punições severas para o time amazonense, incluindo a perda de mando de campo. No aspecto esportivo, o Amazonas FC saiu derrotado por 1 a 0 na partida, o que complicou ainda mais sua situação na busca pelo acesso à Série B do Brasileirão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST