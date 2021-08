Veja vídeo: Lutador quebra o braço durante eliminatórias do caratê, nas Olimpíadas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Neste sábado (7), próximo do fim dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o karateca alemão Jonathan Horne sofreu uma grave lesão no braço direito durante a fase eliminatória do karatê modalidade kumite até 75kg.

Continua depois da Publicidade

Após sofrer um golpe do adversário georgiano Gogita Arkania, ele caiu de mau jeito e não firmou corretamente as mãos no chão.

Jonathan imediatamente começou a gritar de dor, enquanto o oponente demorou um pouco a perceber a gravidade da situação pois comemorava o golpe aplicado. O atleta precisou ser retirado do tatame com auxílio médico e carregado por uma maca.

Veja o vídeo:

Continua depois da Publicidade