Veja vídeo: Palmeiras conquista sua primeira Supercopa em jogo emocionante

O Palmeiras venceu o Flamengo por 4 a 3 na final da Supercopa do Brasil, disputada entre os vencedores do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, neste sábado (28), no Mané Garrincha.

Partida teve emoção a todo momento, clima quente e polêmicas de arbitragem. Raphael Veiga e Gabriel Menino, duas vezes cada, marcaram para o Verdão. Os gols do Rubro-Negro foram de Gabigol (2) e Pedro.

O Flamengo só esteve na frente quando fez o primeiro gol. O Palmeiras virou e depois desempatou duas vezes. O título rendeu premiação de R$ 10 milhões e, principalmente, momentos de paz para o Verdão que começou a temporada com questionamentos e cobrança da torcida por reforços.

O GOL DO TÍTULO! 🏆 O Palmeiras venceu o Flamengo e este gol do Gabriel Menino selou o triunfo. ⚽ #Supercopa2023

ALÔ, IBAMA 📞📞📞 O GABRIEL MENINO MATOU A CORUJA! 🦉🦉

— TNT Sports BR (@TNTSportsBR) January 28, 2023

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) organizou homenagens ao Rei Pelé, que faleceu em 29 de dezembro do ano passado, para antes da bola rolar na Supercopa.

As filhas do Rei e o presidente Ednaldo Rodrigues entraram com as taças das três Copas do Mundo conquistadas pelo Rei. Os troféus são réplicas da taça Jules Rimet que Pelé conquistou em 1958, 1962 e 1970.