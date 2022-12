Velório de Pelé acontecerá na Vila Belmiro, estádio do Santos

Redação AM POST

O velório do Rei o futebol, Edson Arantes do Nascimento, que morreu aos 82 anos de idade, nesta quinta-feira, 29 deve acontece na Vila Belmiro, casa do Santos e onde o rei começou a carreira. Informações apontam também que a família do Rei do Futebol vai pedir ao clube paulista que a camisa 10 usada por Pelé seja aposentada como forma de homenagem.

Antes do falecimento de Pelé, fotos de uma suposta movimentação na Vila passaram a rodar pelas redes sociais ainda na sexta-feira, 23. Em uma das imagens, foi registrado um caixão todo dourado, com imagens icônicas da carreira do craque gravadas nas laterais.

Na tarde desta quinta-feira (29), o perfil oficial de Pelé no Instagram compartilhou uma publicação informando sobre a partida do Rei.

“A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que pacificamente faleceu no dia de hoje. Em sua jornada, Edson encantou todos com sua genialidade no esporte, parou uma guerra, fez obras sociais no mundo inteiro e espalhou o que mais acreditava ser a cura para todos os nossos problemas: o amor.

A sua mensagem em vida se transforma em legado para as futuras gerações.

Amor, amor e amor, para sempre”, diz a legenda.