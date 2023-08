Vidal tem gol anulado, mas Athletico-PR derrota Cuiabá e é o 6º do Brasileirão

O Athletico-PR não se intimidou ao enfrentar um dos melhores times como visitante e derrotou o Cuiabá, até com certa facilidade, por 2 a 0, nesta terça-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 19ª rodada do Brasileirão

Com o resultado, o Athletico-PR chegou ao quinto jogo sem derrota no Brasileirão e subiu para o sexto lugar, com 31 pontos. O Cuiabá acabou ficando em oitavo, com 28.

O primeiro tempo foi de poucas emoções em Curitiba. Enquanto o Athletico sofria sem um real meia de criação, o Cuiabá optou por jogar fechado, deixando a partida ainda mais truncada. O atacante Deyverson ficou isolado no ataque.

Coube a Vitor Bueno arriscar de fora da área, mas sem assustar o goleiro Walter. Quando tudo parecia que o primeiro tempo acabaria sem gols, Khellven apareceu pela direita e cruzou, Canobbio desviou e mandou para o fundo das redes.

No segundo tempo, o time paranaense começou pressionado e chegou a marcar um golaço com Vidal. O VAR, no entanto, entrou em ação e marcou mão do meia chileno, anulando o lance.

António Oliveira, então, fez todas as cinco mudanças, mas o Cuiabá continuou sem criar boas chances de gol. Já o Atheltico-PR aproveitou uma das poucas oportunidades para fazer 2 a 0. Aos 36 minutos, Cuello invadiu a área e deixou com Zapelli. O meia dominou e bateu com categoria para superar Walter.

O Cuiabá esboçou uma pressão no fim, mas o Athletico conseguiu anular o rival e passou a jogar no contra-ataque, inclusive esteve perto do terceiro gol. O jogo, no entanto, acabou com triunfo do time paranaense por 2 a 0.

Na próxima rodada, o Cuiabá enfrenta o Palmeiras no sábado, às 18h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). Na segunda-feira, às 20 horas, o Athletico visita o Goiás, no Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 2 X 0 CUIABÁ

ATHLETICO-PR – Bento; Khellven (Madson), Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Erick (Hugo Moura), Fernandinho e Vidal (Zapelli); Vitor Bueno (Cuello), Vitor Roque (Pablo) e Canobbio. Técnico: Wesley Carvalho.

CUIABÁ – Walter; Allyson (Filipe Augusto), Marlon, Alan Empereur e Rikelme (Uendel); Raniele, Fernando Sobral (Lucas Mineiro) e Cappelini (Denilson); Jonathan Cafu (Derik Lacerda), Deyverson e Clayson. Técnico: António Oliveira.

GOLS – Cannobio, aos 44 minutos do primeiro tempo. Zapelli, aos 36 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Cacá, Canobbio, Erick e Fernandinho (Athletico-PR); Deyverson e Rikelme (Cuiabá).

ÁRBITRO – Arthur Gomes Rabelo (ES).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

Estadão Conteúdo